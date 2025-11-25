Advierte especialista en temas electorales de El Salvador baja afluencia a las urnas, falta de transparencia y uso de acordeones en la pasada elección de la Reforma Judicial

La Ex Magistrada del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador expresó que se detectaron también: poco tiempo para la organización de la elección judicial

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Serios hallazgos detectó Ana Guadalupe Medina Linares, integrante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y Ex Magistrada del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador al presentar este martes en Tampico en un panel el informe de las personas visitantes extranjeras durante la elección del Poder Judicial 2025

«La participación ciudadana fue aproximadamente de 12% lo que representa uno de los más bajos porcentajes en los procesos electorales que ha tenido México. Se evidenció que eran más las personas adultas mayores las que acudieron a votar… acordeones en redes sociales materiales que instruyen»

La Ex Magistrada del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador expresó que se detectaron también: poco tiempo para la organización de la elección judicial; la apertura tardía de las casillas que representó 29% de los incidentes, la ausencia de funcionarios y apertura tardía en las casillas; nulos espacios adecuados para las personas discapacitadas; además de opacidad.

«En el ejercicio de Observación Electoral que realizamos, pudimos conocer de primera mano el uso de sus ejemplares a través de los cuales se inducía a la ciudadanía a plasmar el número de candidaturas al momento de ejercer su derecho al voto, llevaban la plana hecha no obstante el acordeón tardaban más de media hora, 40 minutos en llenar las diferentes papeletas»

Medina Linares expresó que no se reportó violencia en los lugares en dónde se presentó la elección y dijo se «vivió una fiesta cívica».

La Dra. Iulisca Bautista Arreola, Directora de Estudios Internacionales y Fortalecimiento de Capacidades de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral moderar el ejercicio en el que también participaron Marcia Laura Garza Flores, Consejera Electoral y José Cabrales Lucio, Maestro de la FaDyCS.

En la inauguración del evento estuvieron presentes: Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT campus sur; Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta General Ejecutiva del INE Tamaulipas así como Juan José Ramos Charre, presidente del IETAM.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón