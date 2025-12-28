Descarrilamiento de tren en Corredor Interoceánico deja 4 heridos

La máquina principal del tren del Corredor Interoceánico se descarriló este domingo, con un saldo de 4 heridos, de las 241 personas pasajeras y 9 integrantes de la tripulación.

NIZANDA, OAXACA.- La máquina principal de un tren del metro Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con un saldo de cuatro heridos, de las 241 personas pasajeras abordo y nueve integrantes de la tripulación, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La empresa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec detalló que el descarrilamiento ocurrió en la línea que cubre la ruta de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y los lesionados fueron identificados como

Sebastián Martínez Calvo. Felipe de Jesús Calvo Vázquez. Felipe Calvo Chiñas. María del Carmen Chiñas Reyes

El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, y se indicó que, desde el primer momento del descarrilamiento, se brindó atención a las personas usuarias.

Además, se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del percance, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.