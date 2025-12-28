28 diciembre, 2025

Descarrilamiento de tren en Corredor Interoceánico deja 4 heridos

La máquina principal del tren del Corredor Interoceánico se descarriló este domingo, con un saldo de 4 heridos, de las 241 personas pasajeras y 9 integrantes de la tripulación.

NIZANDA, OAXACA.- La máquina principal de un tren del metro Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con un saldo de cuatro heridos, de las 241 personas pasajeras abordo y nueve integrantes de la tripulación, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La empresa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec detalló que el descarrilamiento ocurrió en la línea que cubre la ruta de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y los lesionados fueron identificados como

  1. Sebastián Martínez Calvo.
  2. Felipe de Jesús Calvo Vázquez.
  3. Felipe Calvo Chiñas.
  4. María del Carmen Chiñas Reyes

El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, y se indicó que, desde el primer momento del descarrilamiento, se brindó atención a las personas usuarias.

Además, se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del percance, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

