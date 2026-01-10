Es Blanca, pero Blanca Narro

ENROQUE /JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

No obstante las maniobras a las que ha recurrido el alcalde Armando Martínez Manrríquez para colocar en la lista de eventuales aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía de Altamira en la contienda de 2027 a uno de sus incondicionales, en los círculos políticos de la capital del Estado el nombre que suena con mayor fuerza es de Blanca, pero Blanca Narro Panameño.

La diputada federal Blanca Narro es integrante distinguida de la Sección XXX del sindicato magisterial y hasta donde se sabe, su propuesta es respaldada por gremio de los trabajadores de la educación de Tamaulipas.

La impulsada por el jefe edilicio, la síndica Blanca Guzmán, a la que designó como secretaria de Bienestar y la autorización al secretario del ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, para que empiece a hacer ruido, tienen como objetivo confundir a los militantes de la 4T y en su momento disponer de algunas fichas para negociar algo a cambio, los premios de consolación, cuando las cúpulas decidan quién será el elegido o la elegida para tratar de seguir gobernando la tierra de Cuco Sánchez el siguiente trienio.

Esa es la táctica política habitual de Martínez Manrríquez.

Cuando Delia Calles Badillo, 1993-1995, fue designada candidata del PRI a presidenta municipal, y Armando había quedado fuera, el actual alcalde movió cielo, mar y tierra para anular la postulación. Le enseñó al gobernador Manuel Cavazos Lerma una carpeta con miles de firmas que respaldaban su aspiración y la respuesta del jefe ejecutivo estatal fue contundente «la política no se hace con papeles».

Además, ante la insistencia de los seguidores de Armando, el gobernador les atajó: » ya di mi palabra, prefiero perder un municipio que la verguenza», advirtió.

Aseguran los enterados que, a pesar de ello, el ahora alcalde morenista no se rindió, envió a ciudad Victoria una comitiva a pedirle ayuda al exgobernador Enrique Cárdenas González, quien después de hacer algunas llamadas telefónicas, les dijo a los enviados que cuando regresaran a Altamira le saludaran a doña Delia. Así terminó la intentona de echar abajo la candidatura de la señora Calles Badillo.

La historia, sin embargo, se volvió a repetir el 2005. Cuando estaba Martínez Manríquez había resultado finalmente el bendecido del gran dedo priista, a última hora el alto mando de la agrupación optó por Juvenal Hernández Llanos

Estos hechos ponen de relieve que desde que elactual titular del ayuntamiento inició su carrera de servidor público, su naturaleza y divisa de lucha ha sido la misma: «primero yo, después yo y al último yo»

En ese contexto, tanto Blanca Guzmán como Paco Pérez, andan bien encuerdados, señal de que el que manda en el puerto industrial ya les dijo que uno será el candidato a la alcaldía y el otro a la diputación local.

ENCUESTAS POCO CREÍBLES

Como es habitual en tiempos pre electorales, por otra parte, ya ha empezado el juego de las encuestas, sondeos que, como la experiencia enseña, en vez de revelar cuáles son las preferencias ciudadanas a menudo son utilizadas para inducir las simpatías ciudadanas, razón por la que deben de tomarse con reservas.

De acuerdo con la firma Demoscopía Digital, por ejemplo, en una investigación efectuada en diciembre la lista de los alcaldes tamaulipecos con mayor aprobación es encabezada por la presidenta de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, seguida del homólogo de esta en Altamira, Armando Martínez, que ocupa la segunda posición y en el tercero el de Madero., Erasmo González, mientras que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carsmen Lilia Cantúrosas, aparece en el sétimo lugar.

La percepción popular, sin embargo, es muy distinta, Carmen Lilia es considerada la jefa edilicia de mayor aceptación, incluso fuera del municipio que gobierna, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattas, uno de los peores.

¿Por qué entonces los alcaldes del sur ganaron las elecciones del 2024 en forma tan holgada?

La respuesta de los ciudadanos es clara: la mayoría de ellos no votaron por los candidatos sino por Morena. Fue la marca política obradeorista la que los llevó al triunfo, aunque también influyó que los candidatos propuestos por la oposición no fueron competitivos, casos concretos de Rosa María González y Carlos Fernandez, sin descartar algunas prácticas marrulleras del viejo PRI, como sucedió en la urbe petrolera.

