VIDEO: Futbolista da puñetazo en la cara a árbitra por marcar una falta en su contra

La silbante, Jakelinne Rodríguez, ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades para que se castigue a su agresor

Una árbitra fue brutalmente agredida por un jugador en pleno partido de una liga amateur de Guatemala y debido a que la brutal escena quedó registrada en video el caso se hizo viral en plataformas digitales, donde se originó una gran indignación, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe en torno a este desafortunado episodio.

Estos hechos ocurrieron la mañana del sábado 31 de enero en un deportivo de San Cutzal en el departamento de Quiché en Guatemala y la brutal escena quedó registrada en video debido a que uno de los asistentes se encontraba grabando las acciones con su celular, posteriormente se lo proporcionó a la árbitra agredida, quien fue identificada como Jakelinne Rodríguez, para que pudiera presentarlo como evidencia.

Así fue el momento exacto en el que un futbolista agrede a una árbitra en plena cancha

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que Jakelinne Rodríguez marcó una falta cometida por uno de los jugadores del equipo “Colección X”, sin embargo, el futbolista involucrado en la jugada consideró errónea la decisión de la silbante por lo que le hizo un acalorado reclamo, el cual, le valió recibir una amonestación, no obstante, pese al cartón preventivo continuó con reclamando airadamente y por ello la árbitra decidió expulsarlo, pero antes de que pudiera sacar la tarjeta roja, el jugador le propinó un potente puñetazo en el rostro que la desorientó por lo que tuvo que sentarse sobre el césped.

Después de golpear a la árbitra, el jugador abandonó la cancha de juego, mientras que el resto de jugadores se encargaron de atender a Jakelinne Rodríguez, quien como se dijo antes, tuvo que sentarse sobre el césped debido a que estaba desorientada, además, se solicitó la presencia de un oficial de policía que cuida las instalaciones, sin embargo, este no hizo nada por detener al agresor, quien fue identificado como Bernabé Lázaro.

🇬🇹 | Una mujer fue agredida por un jugador durante un partido de fútbol amateur. El agresor propinó un puñetazo en el rostro a la árbitra central tras ser amonestado por una falta. Abandonó el terreno sin ser detenido. 🔞 Más imágenes en https://t.co/efWVmQh9oN pic.twitter.com/SaDIp9sIoa — Actualidad Viral (@ActualidaViral) February 2, 2026

Según los reportes de distintos medios locales, la mañana del lunes 2 de febrero, la árbitra Jakelinne Rodríguez acudió a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra del jugador Bernabé Lázaro y se sabe que la silbante fue sometida a distintas pruebas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala como parte del proceso.

Cabe mencionar que, en adición a las consecuencias legales, la Asociación de Futbol Cutzalense dio a conocer que tras estos hechos el jugador identificado como Bernabé Lázaro quedó vetado de por vida de cualquier tipo de competición deportiva dentro del municipio de Cutzal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO