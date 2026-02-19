Liberan 24 millones de m² para Trenes del Norte

La federación reporta avance en derecho de vía, generación de empleos y licitaciones clave; CDMX-AIFA abrirá antes de Semana Santa y otras rutas operarán en 2027

Staff

Expreso-La Razón

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.— Destacan avances en la construcción de los llamados Trenes del Norte, luego de que el gobierno federal informara la liberación de 24 millones 892 mil 137 metros cuadrados de derecho de vía, equivalentes a mil 905 predios en 54 municipios de ocho entidades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los trabajos marchan conforme a lo previsto y subrayó la colaboración social para concretar acuerdos de compra y reubicación. Confirmó que el tren Ciudad de México-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa; mientras que las rutas Ciudad de México-Querétaro y AIFA-Pachuca estarán listas en 2027. Añadió que la infraestructura de carga del Tren Maya registra 25 por ciento de avance.

La titular de Sedatu, Edna Elena Vega, precisó que se trabajó con 123 ejidos y comunidades; se realizaron 70 asambleas con más de 3 mil 500 participantes y se adquirieron 633 parcelas. También se consultó a 12 comunidades indígenas en 26 asambleas. Para liberar el trazo ferroviario fueron reubicadas 44 familias, con una inversión de 28 millones de pesos; 33 recibieron vivienda nueva y 11 apoyo para adquirirla.

En paralelo, la SICT informó que se han efectuado 49 reuniones informativas y firmado seis convenios en seis estados; además operan 12 brigadas permanentes en campo. Por su parte, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado adjudicó la fabricación de 47 trenes a Alstom México; el primer convoy se prevé para mediados de 2027.

En obra, el tramo Ciudad de México-Pachuca presenta 22 por ciento de avance con 10 frentes activos y más de 11 mil empleos directos; el Ciudad de México-Querétaro ronda 10 por ciento con 14 frentes y más de 14 mil empleos. En total, la ingeniería básica cubre mil 405 kilómetros de vía férrea en distintos tramos del norte y occidente del país.

El gobierno federal sostiene que los proyectos avanzan en tiempo y forma, con participación social y generación de empleo como ejes centrales.