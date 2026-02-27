Con aval de 17 congresos estatales, reforma para reducir jornada laboral a 40 horas queda lista para su declaratoria constitucional

El dictamen fue aprobado por unanimidad esta semana en el pleno de la Cámara baja, en una votación que reflejó consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso federal.

POR STAFF

EXPRESO – LARAZON

La reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales alcanzó la aprobación de 17 congresos estatales, con lo que superó la mayoría requerida por la Constitución y quedó lista para su declaratoria de validez.

Hasta el miércoles, 13 legislaturas locales habían avalado la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Este jueves se sumaron los congresos de Sinaloa, Ciudad de México, Colima y Tlaxcala, con lo que se cumplió el requisito constitucional de al menos 17 aprobaciones estatales para validar una reforma constitucional.

El dictamen fue aprobado por unanimidad esta semana en el pleno de la Cámara baja, en una votación que reflejó consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso federal.

La modificación constitucional establece la reducción de la jornada máxima legal a 40 horas semanales e incorpora un esquema de implementación gradual. El objetivo es permitir que sectores productivos y empresas adapten sus procesos operativos sin afectar la continuidad económica ni el empleo formal.

El decreto contempla además un plazo para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo. En esa legislación secundaria se definirán los lineamientos específicos para su aplicación, incluyendo tiempos de transición y posibles disposiciones diferenciadas por sector.

Con la validación de la mayoría de los congresos locales, el siguiente paso será la declaratoria formal de constitucionalidad y la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor conforme a los plazos establecidos.

La reducción de la jornada laboral representa uno de los cambios más relevantes en materia laboral de las últimas décadas y abre una nueva etapa en la regulación del tiempo de trabajo en el país.