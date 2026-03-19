Erradicación del gusano barrenador en México se proyecta para 2028: UGRT

El principal reto será mantener e incrementar la liberación de moscas estériles en los próximos años,

Por Antonio H. Mandujano

La erradicación del gusano barrenador en México podría concretarse hacia 2028, de acuerdo con estimaciones del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, quien señaló que el objetivo es alcanzar la producción y liberación de hasta 500 millones de moscas estériles como parte de la estrategia para contener esta plaga.

En entrevista para Expreso, el dirigente explicó que este volumen permitiría frenar el avance del insecto y revertir su propagación hacia el norte del país, empujándolo nuevamente hacia el sur del continente. La técnica, basada en la liberación de moscas estériles, busca interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador.

Guerrero Gamboa indicó que actualmente se desarrollan proyectos para incrementar la capacidad de producción, incluyendo nuevas instalaciones. Una planta en Chiapas podría iniciar operaciones a mediados de este año, con la meta de alcanzar una producción cercana a 100 millones de moscas estériles hacia finales de 2026.

A esta producción se sumarían aportaciones de centros internacionales, así como un proyecto conjunto con Estados Unidos para construir una planta de mayor capacidad, la cual podría entrar en funcionamiento hacia finales de 2027. Este complejo permitiría aumentar de manera significativa el volumen total de moscas destinadas a la estrategia.

Con estos esfuerzos combinados, se proyecta que a inicios de 2028 se alcance la cifra necesaria para avanzar de forma decisiva en la erradicación del gusano barrenador en el país. El plan, señaló el líder ganadero, requiere coordinación entre autoridades y productores, y forma parte de una estrategia de mediano plazo para eliminar esta plaga que afecta al sector pecuario.

En el caso de Tamaulipas, Guerrero Gamboa destacó que se ha convertido en una de las principales zonas de dispersión de moscas estériles. Actualmente, en la entidad se liberan entre 60 y 70 millones de insectos, provenientes en su mayoría de un centro de producción ubicado en Panamá, lo que ha contribuido a contener el avance de la plaga en el norte del territorio nacional.

Finalmente, subrayó que el principal reto será mantener e incrementar la liberación de moscas estériles en los próximos años, a fin de lograr la erradicación definitiva del gusano barrenador en México.