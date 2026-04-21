Consumo y evaporación restan 374 Mm³ a la Vicente Guerrero en 4 meses

En este periodo, se han destinado 240 millones de metros cúbicos exclusivamente para uso agrícola, volumen que forma parte del programa de riego en curso

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al cierre del 2025, la presa Vicente Guerrero, principal fuente de abasto agrícola y doméstico para el centro de Tamaulipas, almacenaba 2 mil 776 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente al 70 por ciento de su capacidad total.

Y a casi cuatro meses de esa fecha, el embalse más grande de la entidad (y del noreste del país) ha registrado una disminución de 374 Mm³, resultado de la combinación entre evaporación, filtración al subsuelo y el consumo destinado tanto al uso humano como a las actividades productivas.

Con este comportamiento, actualmente la presa se ubica en un 61 por ciento de su capacidad, con un volumen disponible de 2 mil 402 millones de metros cúbicos, lo que refleja el ritmo sostenido de extracción en el arranque del ciclo agrícola.

De acuerdo con datos proporcionados a Expreso por el subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, desde el pasado 27 de diciembre de 2025 se mantienen abiertas las compuertas del embalse para garantizar el riego del Distrito 086, uno de los más importantes de la región.

«La presa Vicente Guerrero abrió compuertas el 27 de diciembre de 2025», informó el funcionario estatal.

En este periodo, se han destinado 240 millones de metros cúbicos exclusivamente para uso agrícola, volumen que forma parte del programa de riego en curso y que ha permitido atender la demanda del sector.

«Cuando se abrió la presa, el almacenamiento era de 2776 millones de m3 y al dia de ayer es de 2402 millones de m3.

Para riego a la fecha se han utilizado 240 mm3″.

Y para cuadrar a los 3 los 374 Mm3, faltarían 134 Mm3, estos, son los que se han gastado entre los factores citados que son: evaporación, filtración y consumo doméstico.

Lo anterior corresponde a cerca de 4.5 veces el gasto anual que ocupa Victoria para abastecer al 70 por ciento de su extensión territorial.

Así también, el funcionario explicó que de manera regular, el cierre de compuertas se contempla para la primera quincena de junio; no obstante, esta decisión dependerá en gran medida de las lluvias que puedan registrarse en las próximas semanas, las cuales definirán si se mantiene o se ajusta la disponibilidad del recurso.

«El cierre de presa normalmente se realiza la primer quincena de junio, dependiendo de lluvias que se registren».

Mientras tanto, la presa Vicente Guerrero continúa operando como eje del sistema hídrico regional, en un contexto donde la administración del agua se vuelve clave ante la reducción gradual de sus niveles.