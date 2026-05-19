Incendio arrasa con una Italika

El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales en la unidad

POR. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Bomberos se trasladaron a la colonia Corregidora para atender el reporte de un incendio de motocicleta que dejó daños materiales por varios miles de pesos.

Fue por medio de una llamada al 911 que los elementos fueron informados de lo ocurrido y de inmediato se trasladaron al sector. En cuestión de minutos, el personal sofocó el fuego que envolvió la parte frontal de una motocicleta de la marca Italika.

El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales en la unidad