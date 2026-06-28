Buscan rescatar la historia de la colonia Mainero

A través de la página de Facebook “Historiador Tamaulipas”, el investigador invitó a la población a sumarse a esta iniciativa independiente, que no tiene fines lucrativos ni está vinculada a partidos políticos

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El historiador victorense Alberto Rodríguez Sánchez emprendió un proyecto para rescatar la memoria de uno de los sectores más emblemáticos de la capital tamaulipeca: la colonia Mainero, por lo que lanzó una convocatoria ciudadana para apoyar la elaboración de un libro conmemorativo por el 125 aniversario de su fundación.

A través de la página de Facebook “Historiador Tamaulipas”, el investigador invitó a la población a sumarse a esta iniciativa independiente, que no tiene fines lucrativos ni está vinculada a partidos políticos, con el propósito de documentar la historia de la primera colonia establecida en Ciudad Victoria, fundada el 15 de septiembre de 1901.

El proyecto contempla una investigación histórica basada en la consulta de archivos, hemerotecas y bibliotecas, además de la recopilación de información que permita reconstruir el origen y evolución de este tradicional sector de la ciudad.

Rodríguez Sánchez, egresado de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT, será el responsable de desarrollar la investigación, elaborar el primer borrador y entregar el manuscrito final para su impresión, la cual dependerá del número de personas que respalden la iniciativa.

Asimismo, informó que la obra será revisada por un comité evaluador integrado por especialistas y conocedores del tema, quienes realizarán las observaciones necesarias para garantizar la calidad del contenido histórico.

Las personas interesadas en apoyar el proyecto o solicitar mayor información pueden comunicarse al teléfono 834-149-45-87.

El objetivo, señaló, es preservar y difundir la historia de la colonia Mainero para las futuras generaciones de victorenses.