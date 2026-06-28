Choca contra un poste y termina volcado en Ciudad Madero

José Luis Rodríguez Castro
Expreso-La Razón
CIUDAD MADERO, TAM.- Un automóvil terminó volcado tras chocar contra un poste durante la madrugada de este domingo, en Ciudad Madero .
De acuerdo con el reporte provocó daños materiales a la infraestructura de la ciudad , al vehículo en perdida total y afectaciones a la vialidad.
El percance ocurrió alrededor de las 3:50 de la mañana en el cruce de las calles Obregón y Barriles, en la colonia Carranza.
Paramédicos valoraron las condiciones de salud del conductor en el lugar del accidente; sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital al no presentar lesiones de consideración.
Elementos de la Dirección de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos.
El oersonal realizó las maniobras correspondientes, recabó evidencias y ordenó el retiro de la unidad siniestrada para restablecer la circulación en el sector.
El vehículo presentó severos daños tras impactarse contra el poste y posteriormente quedar volcado sobre la carpeta de rodamiento.
De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Ciudad Madero, el accidente habría sido provocado por la falta de precaución y el exceso de velocidad. La autoridad confirmó que el conductor no rebasó el límite permitido de alcohol.