Choca contra un poste y termina volcado en Ciudad Madero

Paramédicos valoraron las condiciones de salud del conductor en el lugar del accidente; sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital al no presentar lesiones de consideración

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un automóvil terminó volcado tras chocar contra un poste durante la madrugada de este domingo, en Ciudad Madero .

De acuerdo con el reporte provocó daños materiales a la infraestructura de la ciudad , al vehículo en perdida total y afectaciones a la vialidad.

El percance ocurrió alrededor de las 3:50 de la mañana en el cruce de las calles Obregón y Barriles, en la colonia Carranza.

Paramédicos valoraron las condiciones de salud del conductor en el lugar del accidente; sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital al no presentar lesiones de consideración.

Elementos de la Dirección de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos.

El oersonal realizó las maniobras correspondientes, recabó evidencias y ordenó el retiro de la unidad siniestrada para restablecer la circulación en el sector.

El vehículo presentó severos daños tras impactarse contra el poste y posteriormente quedar volcado sobre la carpeta de rodamiento.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Ciudad Madero, el accidente habría sido provocado por la falta de precaución y el exceso de velocidad. La autoridad confirmó que el conductor no rebasó el límite permitido de alcohol.