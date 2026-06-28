Ciclista fallece tras ser impactado por autobús foráneo

El trágico percance se suscitó la tarde del domingo, en la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Sarabia y Pedro José Mendez, a una cuadra de la presidencia municipal.

Por. Benigno Solís/La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una muerte prácticamente instantánea tuvo un ciclista, al ser impactado por un autobús foráneo, en la zona centro de Madero.

Nada pudieron hacer por la persona los cuerpos de emergencia que arribaron al lugar.

El trágico percance se suscitó la tarde del domingo, en la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Sarabia y Pedro José Mendez, a una cuadra de la presidencia municipal.

Testigos de lo sucedido, expresaron que una motocicleta en color verde hizo que el ciclista de aproximadamente 35 años de edad perdiera el control para después ser embestido por un autobús foráneo que transportaba turistas.

El hombre quedó tendido en el pavimento y a unos metros de donde estaba quedó la bicicleta en la que viajaba.

Personal de Protección Civil municipal y de ambulancias Cipar arribó al punto y cuando trataban de auxiliarlo se percataron que no contaba con signos vitales.

Notificaron a las autoridades competentes el deceso del infortunado ciclista.

Elementos de Tránsito acordonaron el área mientras esperaban la llegada del personal de la Policía Investigadora y de servicios periciales.

Dramáticas escenas se registraron en el sitio una vez que arribaron familiares del occiso que no podían creer lo ocurrido.