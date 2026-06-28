Ciudad Madero vive una semana histórica con el mayor despliegue de obra pública: arranca 10 pacimentaciones y entrega infraestructura deportiva

Erasmo González Robledo subrayó que cada uno de estos proyectos responde a solicitudes ciudadanas que durante años permanecieron sin atender, por lo que hoy se construyen obras integrales que resuelven problemas de fondo y generan mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para miles de familias.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Erasmo González Robledo destaca el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar el programa de obra pública con mayor inversión en la historia del municipio

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Ciudad Madero vivió una semana histórica al registrar el mayor número de arranques de obra pública realizados en un mismo periodo, consolidando el avance del tercer paquete del Programa de Obra Pública 2026, además de la entrega de nueva infraestructura deportiva que fortalece el desarrollo social y la calidad de vida de las familias maderenses.

El presidente municipal Erasmo González Robledo afirmó que este importante avance es resultado del trabajo coordinado con el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, cuyo respaldo ha sido determinante para impulsar proyectos que responden a las necesidades más sentidas de la población, así como del manejo responsable y transparente de los recursos públicos municipales.

El alcalde destacó que Ciudad Madero atraviesa una etapa sin precedentes, al contar por primera vez con un presupuesto superior a los mil millones de pesos, lo que ha permitido destinar 245 millones de pesos al Programa de Obra Pública 2026, considerado el más importante en la historia del municipio.

Durante esta intensa jornada de trabajo se dio el banderazo de inicio a 10 nuevas obras de pavimentación integral de concreto hidráulico, que representan una inversión cercana a los 50 millones de pesos y que beneficiarán de manera directa a 4 mil 910 habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Las obras corresponden a la calle 30, en el sector Los Pinos; Ignacio Zaragoza, en la colonia Héroe de Nacozari; avenida Cuauhtémoc, en el sector Adolfo López Mateos; 18 de Marzo, en la colonia Felipe Carrillo Puerto; Sor Juana Inés de la Cruz, en la Ampliación Emiliano Zapata; Orquídeas, en las colonias Ampliación Las Flores y Las Flores; Cuarta Avenida, en la colonia SAHOP; la prolongación Adolfo López Mateos, en la Ampliación Candelario Garza; Urbano Juárez, en la colonia Delfino Reséndiz, y Doña Cecilia, en la colonia Lázaro Cárdenas.

En conjunto, estas acciones permitirán construir 1,374 metros lineales de nuevas vialidades y 13,477 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico. Todas las obras contemplan la renovación integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario, nuevas tomas y descargas domiciliarias, banquetas, guarniciones, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización vial y, en el caso de la calle Doña Cecilia, una nueva infraestructura de drenaje pluvial para mitigar problemas de encharcamientos.

Erasmo González Robledo subrayó que cada uno de estos proyectos responde a solicitudes ciudadanas que durante años permanecieron sin atender, por lo que hoy se construyen obras integrales que resuelven problemas de fondo y generan mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para miles de familias.

Además de los nuevos arranques, el Gobierno Municipal continuó entregando infraestructura concluida, reafirmando que el compromiso de esta administración es iniciar obras, pero también terminarlas con calidad y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Como parte de esta gira de trabajo, el alcalde encabezó la reinauguración del Campo de Fútbol 7 de la colonia Hipódromo, completamente rehabilitado mediante el programa «Mundial Social 2026», una estrategia orientada a recuperar espacios deportivos y fortalecer el tejido social. La obra fue posible gracias al respaldo del gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, en coordinación con el Gobierno del Estado, la SEDATU y el Instituto del Deporte de Tamaulipas.

La rehabilitación comprendió la renivelación del terreno, la instalación de pasto Bermuda 419 de alta densidad, rehabilitación del sistema de alumbrado, áreas perimetrales, gradas y butacas para jugadores, renovación de la malla ciclónica, red atrapabalones, mantenimiento de porterías con redes nuevas y la construcción de un acceso lateral para facilitar las labores de mantenimiento y la atención de emergencias médicas.

Asimismo, fue inaugurada la nueva cancha de fútbol de pasto natural de la Escuela Secundaria Técnica No. 4 «Lázaro Cárdenas del Río», en la colonia Hidalgo Poniente, una obra realizada con recursos del FORTAMUN 2026, mediante una inversión de 1 millón 910 mil 324 pesos. El nuevo espacio deportivo cuenta con una superficie de 1,696 metros cuadrados de pasto Bermuda, sistema de iluminación con ocho reflectores, riego automatizado, gradas, porterías y red perimetral, ofreciendo instalaciones modernas y funcionales para la práctica deportiva de la comunidad estudiantil.

Durante los recorridos, el presidente municipal estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF Ciudad Madero, Dunia Marón Acuña; diputadas y diputados locales; síndicos y regidores del Ayuntamiento; el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano; representantes de dependencias estatales y federales, así como autoridades educativas, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para impulsar el desarrollo del municipio.

Finalmente, Erasmo González Robledo reiteró que el tercer paquete del Programa de Obra Pública 2026 continúa en marcha, por lo que en las próximas semanas seguirán desarrollándose nuevas acciones para consolidar la transformación de Ciudad Madero.

«Con el respaldo del gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, estamos construyendo un municipio con infraestructura moderna, vialidades seguras y espacios deportivos dignos para nuestras familias. Seguiremos trabajando con responsabilidad para que la transformación continúe llegando a cada colonia, porque en Ciudad Madero los recursos públicos se traducen en obras y resultados para la gente