Cruz Roja reabrirá el lunes consultas con especialistas a bajo costo

El presidente del Consejo Directivo de la delegación, Francisco Arellano Ponce, informó que las consultas comenzarán a las 8:00 de la mañana, con un equipo integrado por 10 profesionales de la salud, entre médicos generales y enfermeras, además de tres pediatras y un especialista en neonatología para la atención de recién nacidos.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Después de varios meses Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Victoria iniciará una nueva etapa de servicio a la comunidad con la reapertura de sus consultas médicas este lunes, ofreciendo atención de especialistas a precios accesibles y con el respaldo de un amplio equipo de médicos, enfermeras y voluntarios.

El presidente del Consejo Directivo de la delegación, Francisco Arellano Ponce, informó que las consultas comenzarán a las 8:00 de la mañana, con un equipo integrado por 10 profesionales de la salud, entre médicos generales y enfermeras, además de tres pediatras y un especialista en neonatología para la atención de recién nacidos. Explicó que los horarios se ampliarán conforme la disponibilidad de cada médico para brindar servicio durante gran parte del día.

«Ya tenemos el capital humano para empezar. El lunes abrimos a la comunidad y ya contamos con médicos generales, enfermeras y pediatras que estarán atendiendo a la población», señaló.

Uno de los principales objetivos del nuevo modelo será facilitar el acceso a la atención médica. Por ello, las consultas tendrán un costo hasta 50 por ciento menor que el de consultorios particulares.

«Aquí vamos a cobrar la mitad de lo que cuesta una consulta en el mercado. Queremos que el servicio sea accesible para la gente de escasos recursos y que nadie deje de atenderse por falta de dinero», afirmó.

Arellano adelantó que, conforme avance la rehabilitación de las instalaciones, se incorporarán nuevos servicios como curaciones, cirugías menores, odontología y otros procedimientos ambulatorios, lo que permitirá ampliar la cobertura médica que ofrecerá la institución.

Reconoció que uno de los principales desafíos será reactivar la farmacia de la delegación, ya que el inmueble permaneció cerrado durante varios meses y es necesario verificar el estado de los medicamentos almacenados antes de ponerlos nuevamente a disposición de los pacientes.

«No queremos correr el riesgo de entregar medicamentos caducos. Vamos a empezar con lo que tengamos y ya hay ciudadanos que el próximo lunes nos estarán donando medicinas para apoyar este esfuerzo», explicó.

La recuperación de la Cruz Roja también contempla el regreso gradual de sus servicios de emergencia. Actualmente se trabaja en el mantenimiento de cuatro ambulancias, de las cuales tres serán destinadas a la atención prehospitalaria y una a labores de rescate, una vez que concluyan las reparaciones mecánicas y la sustitución de baterías.

«No puedo sacar una ambulancia si no está en condiciones. Primero debemos garantizar que funcionen correctamente y después regresarán al servicio de la ciudadanía», puntualizó.

El dirigente destacó además la respuesta de la sociedad, que ha permitido integrar más de 65 voluntarios, entre ellos 20 mujeres, alrededor de 30 jóvenes y 15 rescatistas con experiencia, quienes participarán en tareas operativas, capacitación y atención a la población.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas se reactivarán los cursos de formación para técnicos en atención prehospitalaria, los cuales contribuirán tanto a preparar nuevo personal como a generar recursos para fortalecer las finanzas de la institución.

«La gente quiere que regrese la Cruz Roja. Hemos recibido mucho apoyo y eso nos motiva a seguir reconstruyendo la institución paso a paso», expresó.

Con la reapertura de los consultorios, la Cruz Roja de Ciudad Victoria inicia una nueva etapa orientada a recuperar la confianza de la ciudadanía, fortalecer sus servicios médicos y de emergencia, y consolidarse nuevamente como una institución de apoyo para las familias victorenses, especialmente aquellas que requieren atención médica de calidad a un costo accesible.