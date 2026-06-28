Desabasto de retrovirales afecta a más de 100 pacientes con VIH en el sur de Tamaulipas

La activista señaló que la falta del medicamento ha obligado a algunos pacientes a recurrir a recursos legales para garantizar su acceso al tratamiento.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

Más de un centenar de personas que viven con VIH en el sur de Tamaulipas enfrentan dificultades para continuar su tratamiento debido al desabasto del medicamento antirretroviral Biktarvy en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Madero, situación que persiste desde el pasado mes de mayo, denunció Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad VIHda Trans.

La activista señaló que la falta del medicamento ha obligado a algunos pacientes a recurrir a recursos legales para garantizar su acceso al tratamiento.

«Del Seguro Social sí, a partir de mayo se quedaron sin medicamento retroviral y fue del medicamento Biktarvy. Se hizo de conocimiento al IMSS Federal que tenían que administrar ese medicamento; inclusive hay personas que tramitaron amparos, con el amparo que ejercieron les dieron medicamento luego, luego en el IMSS. Estamos hablando ahorita de 15 personas, pero son arriba de 100 personas que están tomando medicamento antirretroviral»

López Quintana expresó que el costo comercial del tratamiento aproximadamente asciende a 18 mil pesos mensuales, lo que dificulta que los pacientes puedan adquirirlo por cuenta propia.

«Es muy costoso, 18 mil pesos. De momento no han fallecido personas, pero la persona que metió el amparo al día siguiente recibió el medicamento. Exhortamos a las autoridades porque pareciera que están escondiendo el medicamento; por eso el Gobierno Federal señaló que las recetas debían surtirse»

La presidenta de Tamaulipas Diversidad VIHda Trans indicó que la situación ya fue documentada y presentada ante autoridades federales en la Ciudad de México, mientras se espera el envío del medicamento para regularizar el abasto.

«Falta voluntad política de cada funcionario de salud que no está disponible para entregar el medicamento»

Advirtió además que la interrupción de los tratamientos puede provocar que el virus se multiplique en el organismo y genere complicaciones en la salud de las personas que viven con VIH.