Detienen a Octavio «N»

Según información oficial, fue detenido a las 12:25 horas de este mediodía

Por. Perla Reséndez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Octavio «N», líder fundador de la Columna Cívica “Pedro J. Méndez”, fue detenido este domingo 28 de junio de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Leal Moncada fue detenido a las 12:25 horas de este mediodía; reportándose que vestía guayabera blanca, pantalón de vestir color café claro, sandalias negras y calcetines del mismo color, sin especificar el lugar de la captura.

Tampoco se han dado a conocer los delitos por los cuales fue aprehendido en esta, la que sería la segunda ocasión en que es detenido, luego que en 2022 fue capturado en Monterrey, Nuevo León, acusado del delito de homicidio doloso.

En aquella ocasión, el líder de la columna fue trasladado a un hospital en Victoria, donde se reportó delicado de salud para posteriormente ser dejado en libertad, luego que el mandamiento judicial fue revocado por la Sala Regional Victoria.