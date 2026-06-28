Diócesis de Victoria destinará colecta dominical para apoyar a damnificados por terremotos en Venezuela

Durante la celebración eucarística, se invitó a los fieles a unirse en oración por las víctimas, sus familias, los rescatistas, bomberos, médicos y voluntarios que continúan trabajando entre los escombros para salvar vidas.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En un gesto de solidaridad con el pueblo venezolano, la Diócesis de Victoria anunció que la colecta de todas las misas celebradas este domingo será destinada íntegramente para apoyar a las familias afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron a esa nación en días recientes.

Durante la celebración eucarística, se invitó a los fieles a unirse en oración por las víctimas, sus familias, los rescatistas, bomberos, médicos y voluntarios que continúan trabajando entre los escombros para salvar vidas. El llamado también exhortó a la comunidad católica a responder con generosidad ante la emergencia humanitaria.

«Pidamos por nuestros hermanos de Venezuela que están pasando un momento muy difícil», expresó el sacerdote durante la homilía, al recordar que la solidaridad cristiana debe hacerse presente en los momentos de mayor necesidad.

Los recursos económicos que se recauden en todas las parroquias pertenecientes a la Diócesis de Victoria serán entregados a Cáritas, organismo de la Iglesia Católica encargado de la ayuda humanitaria. Posteriormente, el dinero será canalizado a la Ciudad de México para integrarse a los apoyos nacionales que serán enviados a las zonas afectadas en Venezuela.

La iniciativa se suma a los esfuerzos que la Iglesia Católica realiza a nivel internacional para atender la emergencia. El papa León XIV pidió oraciones por las víctimas y anunció una ayuda económica inicial para los damnificados, mientras la red de Cáritas y diversas conferencias episcopales de América Latina coordinan el envío de asistencia humanitaria.

La tragedia ocurrió tras dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que devastaron amplias zonas del norte de Venezuela, dejando miles de víctimas, personas desaparecidas y severos daños en viviendas e infraestructura. Gobiernos, organizaciones civiles y religiosas de distintos países, incluido México, han movilizado brigadas de rescate, personal médico y ayuda humanitaria para atender la emergencia.

Con esta colecta especial, la Diócesis de Victoria busca que la comunidad tamaulipeca se sume a la cadena internacional de solidaridad y esperanza para las familias venezolanas que hoy enfrentan una de las peores tragedias naturales de su historia reciente.