Joven hace sus necesidades frente a una casa; lo m4t4n

El violento altercado que termina en homicidio se registra la madrugada de este domingo en García, Nuevo León

Por. Staff

GARCÍA, NUEVO LEÓN.- El violento altercado se registró la madrugada de este domingo en García, Nuevo León, donde un colono presuntamente agredió a la víctima tras molestarse por una falta administrativa.

Un trágico y violento altercado vecinal cobró la vida de un joven de corta edad durante las primeras horas de este domingo.

Un habitante del sector Minas, en García, Nuevo León, agredió al joven presuntamente a golpes tras descubrirlo realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, justo frente a su domicilio.

El crimen fue reportado a las corporaciones de seguridad y auxilio poco después de las 4:00 horas de la madrugada, desatando una intensa movilización policiaca sobre la calle Valencia, en el sector Minas del fraccionamiento Valle de Lincoln.

Paramédicos de la localidad intentaron reanimar a la víctima; sin embargo confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

El presunto homicida se encontraba a altas horas de la noche ingiriendo bebidas embriagantes afuera de su propiedad, cuando observó de forma repentina a un joven que se aproximó para orinar frente a la fachada de la vivienda.

La acción generó la molestia inmediata del colono, quien enfurecido por la falta civil propinó una serie de golpes a la víctima de manera consecutiva hasta que esta cayó completamente inconsciente sobre el pavimento, quedando sin vida antes del arribo de las patrullas preventivas.

El hombre fallecido, cuya edad estimada por los peritos médicos forenses oscila entre los 20 y 25 años, no pudo ser identificado, por lo que fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario en calidad de desconocido.

La escena del crimen quedó resguardada y acordonada por oficiales de la policía, mientras que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales fijaron las evidencias físicas e iniciaron las indagatorias