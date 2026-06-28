Lluvias ayudan al campo, pero el agua sigue perdiéndose en el camino

Durante 2025, señaló, se invirtieron poco más de 56 millones de pesos en los distritos de riego que pertenecen al Organismo de Cuenca Golfo Norte, mientras que para este año se ejercerán más de 64 millones de pesos.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque las recientes lluvias han reducido la extracción de agua de las presas y favorecido al sector agrícola del centro de Tamaulipas, el aprovechamiento del recurso hídrico en los distritos de riego sigue enfrentando un importante reto: hasta la mitad del volumen liberado puede perderse antes de llegar a las parcelas.

Así lo informó a Expreso el director del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jaime Felipe Cano Pérez, quien explicó que estas pérdidas ocurren durante el traslado del agua a través de la infraestructura hidráulica.

Detalló que el recurso se va perdiendo por filtraciones en los canales, evaporación, pérdidas por conducción y otros factores propios de la distribución y aplicación del agua en las zonas agrícolas.

“Siempre cuando se hacen los planteamientos de los planes de riego se considera el volumen ubicado en la presa de almacenamiento y todas las pérdidas hasta los puntos de control en los canales que abastecen las parcelas».

«En ese recorrido hay pérdidas por evaporación, conducción y posteriormente en la aplicación dentro de las propias parcelas”, explicó.

No obstante, aseguró que la eficiencia de los distritos de riego de la región se encuentra dentro de los parámetros aceptados a nivel nacional e internacional, al tiempo que se impulsan inversiones para modernizar la infraestructura y reducir el desperdicio del recurso.

En ese sentido, recordó que el Gobierno de México mantiene el programa de tecnificación de distritos de riego como parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, mediante el cual se rehabilitan canales, compuertas y diversa infraestructura para hacer un uso más eficiente del agua.

Durante 2025, señaló, se invirtieron poco más de 56 millones de pesos en los distritos de riego que pertenecen al Organismo de Cuenca Golfo Norte, mientras que para este año se ejercerán más de 64 millones de pesos.

Las acciones benefician directamente a los distritos de riego 002 Mante, 029 Xicoténcatl, 086 Río Soto La Marina y 092 Pánuco-Las Ánimas, donde los propios usuarios determinan las obras prioritarias para mejorar la conducción y distribución del agua.

Cerraron compuertas de la Vicente Guerrero desde mayo

Cano Pérez informó además que el pasado 29 de mayo concluyó oficialmente el ciclo de riego del Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina, por lo que ese día fueron cerradas las compuertas de la presa Vicente Guerrero destinadas al uso agrícola.

A partir de entonces, las lluvias registradas durante junio permitieron que el embalse recuperara aproximadamente 16 millones de metros cúbicos adicionales, además de facilitar el envío de agua hacia las presas Emilio Portes Gil y Ramiro Caballero, fortaleciendo la disponibilidad del recurso en la región.

El funcionario destacó que las precipitaciones también redujeron considerablemente la demanda de agua para riego, ya que de los 505 millones de metros cúbicos programados inicialmente para los distintos distritos de riego del centro del estado, únicamente fue necesario utilizar 329 millones, gracias al apoyo natural de las lluvias sobre los cultivos.