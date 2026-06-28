Moderniza Tamaulipas trámites registrales para frenar fraudes

La plataforma telemática permite a notarios realizar trámites y pagos en línea, fortalece la certeza jurídica y reduce riesgos de falsificación y usurpación de identidad.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas implementó una plataforma telemática que permite a los notarios públicos realizar trámites y pagos en línea, con el objetivo de prevenir fraudes, falsificación de documentos y brindar mayor certeza jurídica a los procedimientos, informó su director general, Armando de la Cruz Alcántara.

Explicó que en años anteriores se registraron casos de usurpación de identidad y despojo de viviendas mediante documentación apócrifa. Con el nuevo sistema, los documentos son enviados de forma electrónica y encriptada, validados por el Instituto, calificados, registrados y posteriormente devueltos al notario para su impresión y entrega al usuario.

Destacó que este mecanismo evita traslados innecesarios de notarios y personal, especialmente de quienes se encuentran fuera de Ciudad Victoria, además de reducir riesgos derivados de la inseguridad en carreteras.

Actualmente, 110 notarios públicos ya se encuentran inscritos en la plataforma y se busca incorporar al resto del padrón. El sistema opera con nuevos servidores y el acceso se realiza mediante la firma electrónica (FIEL), lo que fortalece la autenticidad de cada trámite.

De la Cruz Alcántara señaló que el sistema telemático fue reactivado durante la presente administración, luego de permanecer en desuso, además de establecer un convenio con la Tesorería para que todos los derechos puedan cubrirse mediante pagos electrónicos.

Indicó que cada mes se procesan entre 30 mil y 35 mil documentos. Añadió que se ha logrado reducir significativamente el rezago y que existe instrucción de dar prioridad a los certificados con reserva de prioridad para agilizar operaciones de crédito para vivienda.

Reconoció que aún existe retraso en la inscripción de escrituras definitivas derivadas de compraventas y créditos hipotecarios; sin embargo, afirmó que se trabaja para agilizar las nuevas operaciones y evitar que se frene la actividad inmobiliaria, uno de los sectores que más contribuye al dinamismo económico de Tamaulipas.