Ocho de cada diez pacientes saturan Urgencias sin ser emergencia real: IMSS

El funcionario explicó que únicamente entre 20 y 40 por ciento de quienes llegan a Urgencias requieren atención inmediata, mientras que entre 60 y 80 por ciento presenta lo que médicamente se conoce como una urgencia sentida

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La saturación que registran los servicios de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se debe, en gran medida, a que la mayoría de los pacientes que acuden no enfrenta una emergencia médica real, reveló el titular del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza.

El funcionario explicó que únicamente entre 20 y 40 por ciento de quienes llegan a Urgencias requieren atención inmediata, mientras que entre 60 y 80 por ciento presenta lo que médicamente se conoce como una urgencia sentida, es decir, un padecimiento que preocupa al paciente, pero que no pone en riesgo inminente su vida.

«Los servicios de Urgencias son los de mayor impacto en cualquier institución pública. El paciente se siente mal, pero muchas veces no sabe si enfrenta una urgencia real o una urgencia sentida.»

Indicó que esta situación genera una importante carga de trabajo para el personal médico, especialmente en el Hospital General de Zona de Ciudad Madero, que atiende a una población cercana a 600 mil derechohabientes de Tampico, Madero, Altamira y municipios del norte de Veracruz.

Ante las críticas que frecuentemente recibe el instituto por los tiempos de espera, Aranza anunció que el IMSS abrirá sus hospitales a los medios de comunicación para mostrar de manera directa cómo operan los servicios médicos y administrativos.

«Vamos a abrir las puertas de los hospitales para que los medios conozcan lo que está pasando en el Seguro Social. Debe haber transparencia y fortalecer la comunicación con la sociedad.»

El delegado sostuvo que conocer el funcionamiento de las áreas de Urgencias permitirá comprender por qué estos servicios enfrentan una alta demanda prácticamente todos los días y diferenciar entre los casos que requieren atención inmediata y aquellos que pueden resolverse mediante consulta médica.