Rescatistas mexicanos: «si hay alguien ahí con vida, grite»

Hasta ahora los sismos de 7.2 y 7.5 de magnitud han dejado un saldo de al menos mil 430 muertos, más de 3 mil 200 heridos y más de 51 mil desaparecidos

Staff

Caracas.-Las autoridades de Venezuela han bloqueado el acceso a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde familiares y vecinos excavan desde hace tres días entre los escombros de casas y edificios derrumbados en busca de sobrevivientes.

Hasta ahora los sismos de 7.2 y 7.5 de magnitud han dejado un saldo de al menos mil 430 muertos, más de 3 mil 200 heridos y más de 51 mil desaparecidos.

“Somos rescatistas del ejército mexicano, si hay alguien ahí con vida, haga ruido o grite. ¡Ahora!”, dice a viva voz un rescatista mientras asoma la cabeza a un hueco entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. A su alrededor, los otros rescatistas y familiares de personas desaparecidas guardan absoluto silencio esperando escuchar una señal.

“Se escuchan ruidos, pero no podemos confirmar si es una persona o es un animalito, pero sin embargo tenemos que estar todos… tenemos que seguir buscando”, dice uno de los rescatistas mexicanos en un alto en la tarea, la cara cubierta con un cubrebocas, las manos con gruesos guantes, la cabeza con un casco.

A unos metros, Yonahí Regalado espera noticias de su hermana, su sobrino y su ahijado, cuya madre observa en silencio la labor de los socorristas.

“Esto ha sido horrible porque hemos estado aquí en los escombros desde el mismo día del terremoto buscando, llamando… entre la misma gente de la comunidad nos hemos abocado (a la búsqueda) hasta que empezaron a llegar las ayudas internacionales”, dice.

Este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población no viajar hacia La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos, así como el despliegue de maquinaria pesada para la recolección de escombros.

Dijo que los que quieran ser voluntarios se pueden registrar para hacer el trabajo de manera más organizada.

Rodríguez indicó que hasta el momento se han registrado mil 430 personas fallecidas luego del doble terremoto del miércoles, mientras que hay 3 mil 238 heridos y 3 mil 142 familias damnificadas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se distribuyeron 2 mil 600 toneladas de alimentos y agua potable en la región para las familias afectadas.