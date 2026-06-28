Trabajador fallece en el hospital traes caer de un segundo piso

El accidente se registró el pasado jueves, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicadas en la colonia Tamaulipas de Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Días después de que lo hospitalizaran tras caer de un segundo piso, perdió la vida un trabajador, víctima de un traumatismo craneoencefálico.

El accidente se registró el pasado jueves, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicadas en la colonia Tamaulipas de Tampico.

El hoy occiso fue identificado como Salvador Michelle «S», de 33 años.

En el lugar, realizaba trabajos de reparación de equipos de aire acondicionado.

El pasado 25 de junio, el hombre cayó de un segundo piso, luego de que una lámina colapsara mientras laboraba en esas instalaciones.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribaron para atender a la persona que sufrió traumatismo craneoencefálico.

Momentos después fue llevado al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco» para luego ser trasladado al Hospital MAC donde permaneció internado.

El 27 de junio, el personal médico notificó su fallecimiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Se inició la carpeta de ING correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.