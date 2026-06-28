V Centenario de las apariciones: la Guadalupana recorre Filipinas

La efigie corresponde a una obra escultórica elaborada a mano por el artista plástico mexicano Jorge Ismael Rodríguez, diseñada para reproducir las dimensiones, rasgos de rostro y colores del ayate original custodiado en la Ciudad de México

Staff

Manila.-La Iglesia Católica en Filipinas comenzó la peregrinación nacional de la Madre Peregrina Virgen de Guadalupe, efigie obsequiada por la Arquidiócesis Primada de México, a través de todas las demarcaciones eclesiásticas del archipiélago.

El itinerario religioso concluirá el 12 de diciembre de 2031, fecha en que se conmemorará el V Centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe al santo Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Durante la apertura de las actividades, el pasado 13 de junio, el mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr., realizó dos actos de consagración ante la imagen: el primero tuvo lugar en las instalaciones del Palacio de Malacañán y el segundo se efectuó dos días después en el altar de la Catedral de Manila.

La efigie corresponde a una obra escultórica elaborada a mano por el artista plástico mexicano Jorge Ismael Rodríguez, diseñada para reproducir las dimensiones, rasgos de rostro y colores del ayate original custodiado en la Ciudad de México.

La pieza fue enviada como una donación de la Arquidiócesis Primada de México y de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. El traslado de la comitiva fue encabezado por Martín Muñoz López, vicario general de la Arquidiócesis de México, y el presbítero Pablo Arce Gargollo, promotor de la estrategia internacional.

Junto con la escultura se entregó un documento oficial firmado por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo Primado de México, dirigido a la Conferencia del Episcopado Filipino, donde remarcó los nexos históricos entre ambos territorios debido al Galeón de Manila y a la antigua dependencia eclesiástica virreinal.

«Envío mi más cordial saludo a todos mis hermanos obispos de la hermana nación filipina, que siempre ha estado estrechamente unida en la fe, particularmente con la Arquidiócesis de México, incluso desde los tiempos en que fue diócesis sufragánea de México», expuso el cardenal.

La peregrinación contempla la recolecta de intenciones civiles a través de listones de tela donde los feligreses plasman oraciones y agradecimientos, los cuales serán remitidos de forma periódica al santuario en México.

Esta campaña de vinculación cuenta con un precedente activo en Estados Unidos, cuya primera fase arrancó en noviembre de 2025. Como resultado de dicha movilización, el pasado 10 de mayo de 2026 se presentaron y depositaron más de 260 mil listones norteamericanos en las plantas de la imagen original en la Basílica de Guadalupe, durante una misa solemne.