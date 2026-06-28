Vendían huachicol en gasolineras de Tamaulipas sin que los clientes lo supieran

El problema ya no era únicamente el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex, sino una sofisticada red que mezclaba combustibles legales con productos de origen ilícito y los comercializaba como gasolina normal en estaciones de servicio

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Durante varios años, miles de automovilistas pudieron cargar combustible adulterado en gasolineras de Tamaulipas sin siquiera imaginarlo.

El problema ya no era únicamente el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex, sino una sofisticada red que mezclaba combustibles legales con productos de origen ilícito y los comercializaba como gasolina normal en estaciones de servicio.

En una entrevista exclusiva para Expreso, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, reveló que el llamado huachicol evolucionó con el paso de los años y encontró nuevas formas de llegar hasta los consumidores, principalmente mediante la adulteración del combustible durante su transporte.

Como resultado de los operativos implementados por el Gobierno Federal en coordinación con el Estado, 22 estaciones de servicio fueron clausuradas entre agosto y octubre del año pasado por irregularidades relacionadas con la calidad del combustible, la falta de trazabilidad y la imposibilidad de demostrar su procedencia legal.

“La adulteración del combustible la hemos detectado principalmente en el sistema de transporte, es decir, en las pipas”, explicó.

Dentro de sus declaraciones sobre el tema, Ángel Jiménez detalló que uno de los métodos detectados consistía en que las pipas eran monitoreadas por satélite mientras transportaban gasolina legítima de Pemex; sin embargo, durante el trayecto abandonaban su ruta e ingresaban a terrenos baldíos donde intercambiaban los tanques por otros previamente adulterados.

Ese combustible alterado terminaba en estaciones de servicio y era vendido a los consumidores como si fuera gasolina completamente legal a precios totalmente oficiales.

“Logré ver algunos videos donde las pipas salían a terrenos baldíos, cambiaban el tanque y distribuían combustible adulterado. De una pipa lograban hacer cuatro mezclándole alcoholes, etanol, metanol, naftas o residuos de la industria petrolera”, relató.

▶️El cliente no podía saberlo

Ángel Jiménez explicó que la adulteración no siempre era perceptible para los automovilistas.

Y es que las mezclas podían elaborarse utilizando gasolina legal de Pemex combinada con condensados provenientes de campos de gas natural, además de naftas pesadas, alcoholes y otros productos petrolíferos.

Visualmente el combustible conservaba una apariencia normal, por lo que los consumidores únicamente detectaban el problema cuando comenzaban las fallas mecánicas en sus vehículos.

“Puede ser un producto completamente legal de Pemex aditivado con condensado o con cualquier otra cosa y venderlo como si fuera gasolina”, explicó.

▶️Más del 40% del combustible llegó a estar adulterado

Así también, el secretario aseguró que el país alcanzó un escenario crítico, donde más del 40 por ciento de la gasolina comercializada correspondía a este tipo de formulaciones ilegales.

Y la expansión de este mercado ocurrió después de que las autoridades lograron reducir significativamente el robo directo en los ductos de Pemex.

“La ordeña de ductos disminuyó mucho y comenzó a tener mayor presencia otro tipo de mecanismos para obtener combustibles, entre ellos el huachicol fiscal y las formulaciones ilegales”, indicó.

▶️El huachicol ya no sólo era robar ductos

Walter Julián Ángel Jiménez explicó que actualmente el término huachicol engloba distintas modalidades.

Entre ellas se encuentra el robo directo mediante perforaciones clandestinas, el huachicol fiscal (que consiste en ingresar hidrocarburos al país simulando otro tipo de mercancía para evitar impuestos) y la adulteración mediante mezclas de combustibles legales con sustancias de procedencia irregular.

Incluso, dijo, podían combinar combustible robado con gasolina legal para incrementar el volumen de venta.

▶️Clausuran 22 gasolineras

Como parte de las inspecciones federales, 22 estaciones de servicio fueron cerradas en Tamaulipas, entidad que actualmente cuenta con 621 gasolineras.

Las sanciones se aplicaron por vender combustible de mala calidad, carecer de mecanismos de trazabilidad y no acreditar el origen legal del producto.

Al cuestionarle sobre que pasó con dichas estaciones, detalló que para volver a operar, los propietarios deben cubrir multas que superan los 44 millones de pesos, además de solventar todas las irregularidades detectadas.

“La gran mayoría opta por ya dejarlas cerradas porque son multas muy altas”, afirmó.

▶️Hoy es más difícil encontrar gasolina adulterada

Actualmente y en contraste a la situación anterior, el funcionario aseguró que la situación ha mejorado gracias a las nuevas reglas de trazabilidad implementadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía.

Ahora todas las pipas deben estar plenamente identificadas, especificar qué combustible transportan, de dónde proviene y cuál será su destino, lo que ha reducido considerablemente la posibilidad de introducir producto adulterado al mercado.

“Los mecanismos de trazabilidad han resultado exitosos y actualmente en Tamaulipas es muy complicado encontrar gasolina adulterada”, sostuvo.

No obstante, aclaró que el problema no ha desaparecido por completo.

“Yo no podría cantar victoria al decir que estamos libres del huachicol, pero sí que con las acciones encabezadas por la Federación se le ha cerrado mucho la puerta”, concluyó.