26 millones de líneas telefónicas podrían quedar sin servicio

La autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información, dice Banamex

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro obligatorio de líneas móviles no elimina el riesgo de una desconexión masiva de usuarios, advirtió Banamex.

El banco estimó que, si continúa el ritmo actual de registros, cerca de 26 millones de líneas de prepago podrían llegar al cierre de 2026 sin cumplir con el trámite, lo que derivaría en la suspensión del servicio conforme al calendario escalonado anunciado por la autoridad.

En un análisis sobre el nuevo esquema de identificación de líneas telefónicas, Banamex señaló que el padrón acumula alrededor de 63 millones de líneas registradas, equivalentes a 43.6% del total de líneas activas del país.

«El registro obligatorio enfrenta un problema de credibilidad típico de economía institucional: la autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información. Esto genera una asimetría de riesgos donde el beneficio es colectivo y difuso, la posible reducción del crimen, mientras el costo es individual, inmediato y tangible para el usuario, riesgo de filtración, robo de identidad o uso indebido de sus datos, más los costos asociados al proceso de registrarse», explicó.

Recordó que la CRT amplió los plazos de registro, distribuyéndolos entre agosto y diciembre de este año de acuerdo con el último dígito del número telefónico, luego de que el plazo original vencía el 30 de junio.

El banco consideró que la prórroga modifica el calendario, pero no resuelve el principal problema del esquema, ya que los costos del registro recaen sobre los usuarios, mientras que el beneficio esperado en materia de seguridad es colectivo e incierto. Añadió que esta situación reduce los incentivos para que los usuarios completen el proceso de registro.

Banamex advirtió que una eventual suspensión de millones de líneas tendría efectos que irían más allá del sector de telecomunicaciones, debido a que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta para acceder a servicios financieros, plataformas de comercio electrónico, transporte, entregas y mecanismos de autenticación digital. Indicó que cancelar una línea implica también perder el acceso a códigos de verificación utilizados por instituciones bancarias y otros servicios digitales.

El análisis destacó que el impacto recaería principalmente sobre los usuarios de prepago, segmento que representa 83% del mercado móvil en México y donde se concentra la obligación activa de registro.