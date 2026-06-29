¿Calabazo 2028?

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Todos estos años he pensado a contrario sensu, de las opiniones escuchadas sobre HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ. Opino que ha sido un buen Secretario General de Gobierno. Su desempeño ha sido institucional, discreto y, sobre todo, le ha guardado lealtad al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que es uno de los bienes más preciados en la política.

Digo lo anterior porque dentro de un año, la dirigencia nacional de MORENA, andará registrando a las y los aspirantes a las 6 gubernaturas que estarán en juego, en los comicios de 2028.

Habrá sucesiones gubernamentales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Seguramente las reglas del juego serán parecidas a las establecidas en 2026, con un año de anticipación, para las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Por lo pronto, de acuerdo a CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, joven presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, nacida el 29 de abril de 1990, al cierre del plazo se registraron 277 personas. De las cuales 123 fueron presenciales y 154 en línea. Guerrero fue el estado con el mayor registro y Colima tuvo el número de aspirantes más bajo.

Como sigue pendiente la reforma constitucional y legal para la paridad en los cargos unipersonales, el Consejo General del INE deberá de establecer que, en al menos la mitad de los 17 estados, la candidatura será para una mujer, como lo viene haciendo desde el año 2020, avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y corresponderá a cada partido, decidir en qué estados la candidatura será para una mujer o para un hombre.

¿Quiénes se apuntarán para la sucesión tamaulipeca de 2028? Los nombres de mujeres que se han mencionado hasta el momento son: OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y SILVIA CASAS GONZÁLEZ.

Mientras que, los nombres masculinos que se mencionan hasta el momento, son los de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, DÁMASO ANAYA ALVARADO y CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL. También a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Por méritos propios, en las sobremesas de Victoria, se pronuncia con mayor frecuencia el nombre de, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, para ser parte de este selecto grupo rumbo a la sucesión de 2028.

El ex diputado federal, 2018-2021, y alcalde de Río Bravo, 2021-2022, se ha ganado el aprecio y reconocimiento del mandatario tamaulipeco. Además, por su lealtad, es bien apreciado en el entorno familiar del doctor. Ha resistido el fuego amigo de sus malquerientes, que lo han sacado del gabinete desde el inicio del sexenio.

Va en el cuarto año de gobierno y todo parece indicar que, el “CALABAZO”, que cuida su barba como pocos y es de los contados integrantes del “Cuarto de Guerra”, seguirá al frente de la Secretaría General, apoyándose en el no menos eficiente, TOMÁS GLORIA REQUENA, si es que el ex alcalde de San Fernando no busca una diputación local en 2027.

Le repito, es lo que escucho en las mesas de sobremesa. Ya veremos, diría Bartimeo, hasta dónde le alcanza el torque a HÉCTOR JOEL. De no serlo y continuar en el cargo hasta septiembre de 2028, sería el primer Secretario General en recorrer todo el sexenio.

JAIME RODRÍGUEZ INURRIGARO, fue el último titular del ramo que lo hizo, con MANUEL CAVAZOS LERMA.