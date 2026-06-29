Continúa la caza del olor a huachicol

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

La detención del líder máximo de la llamada «Columna Armada “Pedro J. Méndez” OCTAVIO LEAL MONCADA ocurrida el día de ayer el filo del mediodía en Santiago, Nuevo León y que tiene su epicentro en el municipio de Hidalgo y que abarca otros como Padilla, Güémez, Villagran y Mainero forma parte de las múltiples indagatorias que realiza en Tamaulipas las fuerzas federales encabezadas por el OMAR GARCÍA HARFUCH titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que según reportes de inteligencia seguía desde hace meses al mencionado personaje acusado de secuestro en la modalidad de tráfico de personas así como otros delitos del orden federal.

Sin duda que la detención viene a dar aún mayor incertidumbre en muchas personas que de alguna manera han sido ligadas también a una serie de delitos principalmente al huachicol por parte de las autoridades federales que no tan solo perseguían al ahora detenido sino que a la par indagan a maś de una decena de individuos entre las que se encuentran empresarios, funcionarios y políticos de alto vuelo y en función, en su inmensa mayoría ligadas al partido en el poder MORENA.

Por ejemplo el operativo “enjambre” encabezado por la SSC y que ha descabezado a altos funcionarios ligados a diversas operaciones ilícitas en otros estados, se encuentra al momento en los municipios fronterizos de H. Matamoros y Reynosa donde trasciende se encuentran ya en la lista de ser llamados por la justicia un sinnúmero de funcionarios, por ejemplo en el caso de H. Matamoros encabeza presuntamente la lista el mismísimo alcalde ALBERTO GRANADAS FAVILA miembros de su familia y colaboradores sumamente cercanos.

El tema que desde hace por lo menos par de semanas ha provocado cualquier cantidad de extraños movimientos personales destacando los bancarios e inmobiliarios por parte de figuras relevantes en la estructura estatal y municipal.

Asimismo se sabe que en la capital del estado un grupo especial de agentes federales también investigan desde hace tiempo el accionar de más de una veintena de personas la mayor parte de ellas relacionadas con la política y su quehacer gubernamental.

En fin el caso es que aunque no se sabe de la detención de absolutamente nadie, la presencia de la federación ha causado un inusual revuelo mismo que ha obligado a muchos funcionarios en activo y que se han despachado con la cuchara grande amparados por el poder, hoy vivan su dia a dia aterrorizados por decir lo menos, sobre todo aquellos que los delta el inconfundible olor a combustible robado y que tranquilos transitan confiados por aquello que morena no come morena, al menos por el momento, así las cosas.

En tanto de los cerca de diez mil simpatizantes del PAN en el estado, se estima participen cinco mil en las elecciones internas para el cambio del mentado partido, y donde según los grandes triunfadores de la jornada electoral serán GLORIA GARZA y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS el “truko” derrotando la fórmula compuesta por OMEHEIRA LÓPEZ y FRANCISCO GARZA DE COSS, aunque el gran perdedor en la justa será y por mucho el ex gobernador y prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA verdadero padrino de estos últimos, así las cosas.

En tanto desde el inicio de la presente administración en Tamaulipas se ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficaz del agua y alineados con una visión de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado, aseguró el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Crear la secretaría de Recursos Hidráulicos, emprender obras estratégicas como la segunda línea del acueducto en ciudad Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 y la entrega de más de 1o mil tinacos además de la rehabilitación de pozos y represas son parte de la estrategia prioritaria del gobierno del estado para que el recurso del agua mllegue a casa como un derecho humano, -dijo- el mandatario estatal.

En otro tema con la entrega de 3 mil kits escolares, la presidenta del DIF Municipal de Victoria LUCY de GATTAS reafirmó el compromiso del sistema y gobierno municipal del alcalde LALO GATTAS BÁEZ con la educación de la niñez victorense dentro de la campaña “Pasos por la Educación”.

En su mensaje ante maestros y padres de familia, agradeció la confianza y generosidad de empresarios, ciudadanos y servidores públicos del ayuntamiento que se sumaron a donar de todo corazón útiles escolares para apoyar para las y los niños de las escuelas de la zona rural de la ciudad.

Correo: maguilar96hotmail.com