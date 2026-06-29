Detienen en N. León a líder de la columna

El líder de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, fue detenido este domingo en Nuevo León; hasta el momento no se han dado a conocer los delitos que motivaron la captura

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

SANTIAGO, NUEVO LEÓN.- Octavio “L”, líder fundador de la Columna Cívica “Pedro J. Méndez”, fue detenido este domingo 28 de junio de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Octavio fue detenido a las 12:25 horas de este mediodía; reportándose que vestía guayabera blanca, pantalón de vestir color café claro, sandalias negras y calcetines del mismo color, sin especificar el lugar de la captura, aunque trascendió que ocurrió en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Tampoco se han dado a conocer los delitos por los cuales fue aprehendido en esta, la que sería la segunda ocasión en que es detenido, luego que en 2022 fue capturado en Monterrey, Nuevo León, acusado del delito de homicidio doloso.

En aquella ocasión, el líder de la columna fue trasladado a un hospital en Victoria, donde se reportó delicado de salud para posteriormente ser dejado en libertad, luego que el mandamiento judicial fue revocado por la Sala Regional Victoria.

La agrupación fue formada por Leal Moncada en 2010. Con el paso de los años, creció la influencia de la columna y de su líder, Leal Moncada en municipios como San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Nicolás, Padilla y Güémez fue tal que mostraban su apoyo a candidatos a alcaldías y gubernatura.

Tras la detención de Octavio “L”, ocurrida en Nuevo León, integrantes de la columna Pedro J. Méndez se concentraron ayer en El Tomaseño.

Ahí anunciaron actividades de protesta por la captura, y pidieron a los habitantes de la región estar atentos del proceso.

Se estimaba que pudieran cerrar la carretera Victoria-Monterrey, pero hasta el cierre de la edición la ruta seguía abierta al tránsito