Ganaderos tamaulipecos tendrán acceso a medicamento preventivo contra el GBG

El tratamiento está dirigido principalmente a proteger el ombligo de los becerros, ya que entre el 60 y 70 por ciento de los casos de gusano barrenador registrados en México y Tamaulipas se presentan en esa parte del cuerpo durante los primeros días de vida

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un medicamento desparasitante de nueva generación es lo que se está facilitando a los ganaderos de Tamaulipas para prevenir infecciones y disminuir el riesgo de casos de gusano barrenador en becerros recién nacidos. Esto mediante una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT).

El presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, explicó que el tratamiento está dirigido principalmente a proteger el ombligo de los becerros, ya que entre el 60 y 70 por ciento de los casos de gusano barrenador registrados en México y Tamaulipas se presentan en esa parte del cuerpo durante los primeros días de vida.

“Lo más importante es poner atención a las vacas que están por parir y atender al becerro desde el momento en que nace, aplicándole el tratamiento en el ombligo”, señaló.

Guerrero Gamboa informó que el producto, denominado Exol, es una nueva molécula que actúa como desparasitante interno y externo, penetrando al torrente sanguíneo del animal para ofrecer protección contra la infestación de larvas.

Debido a que el medicamento tiene un costo cercano a los nueve mil pesos por litro, la Unión Ganadera y el Gobierno del Estado optaron por distribuirlo en pipetas de dos a tres mililitros, suficientes para atender a un becerro.

Con ello, los productores podrán adquirir cada dosis por un costo aproximado de entre 10 y 15 pesos, haciendo mucho más accesible su aplicación.

El dirigente ganadero explicó que el tratamiento debe aplicarse inmediatamente después del nacimiento del becerro y complementarse con un cicatrizante sobre el ombligo.

Con esta combinación, dijo, se evita que la mosca responsable del gusano barrenador deposite sus huevecillos en la herida, considerada uno de los principales puntos de atracción para este insecto.

“Hay que hacer las dos cosas: aplicar el producto y curar la herida para que cicatrice rápidamente”, enfatizó.