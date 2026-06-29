Hallan probable campo de exterminio entre Nuevo León y Tamaulipas

El sitio, en Doctor Coss, queda bajo resguardo de Fuerza Civil de Nuevo León y de la Policía Estatal de Tamaulipas

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El hallazgo de restos humanos en el Rancho El Divisadero, en el municipio de Doctor Coss, encendió las alertas de las autoridades y colectivos de búsqueda, al revelar indicios de lo que podría ser un presunto campo de ex3erm1nio clandestino en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas.

El descubrimiento fue realizado por integrantes del colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos durante una jornada de búsqueda.

En el lugar fueron localizados fragmentos de osamentas, casquillos percutidos de distintos calibres, un teléfono celular destruido y diversos objetos personales, además de áreas donde presuntamente fueron calcinados cuerpos.

La zona quedó bajo resguardo de Fuerza Civil y de la Policía Estatal de Tamaulipas, mientras peritos y antropólogos forenses de la Fiscalía de Nuevo León iniciaron el procesamiento de las evidencias.

Las buscadoras advirtieron que el estado de los restos podría dificultar su identificación debido al daño provocado por el fuego y el paso del tiempo.

Pese a ello, aseguraron que continuarán explorando esta región y municipios cercanos, al considerar que aún existen áreas sin revisar, además de hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier información que permita localizar fosas clandestinas o sitios utilizados por la delincuencia.