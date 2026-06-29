Llama Américo Villarreal a empresarios a aprovechar inversiones que ofrece la Unión Europea

El mandatario estatal destacó que la invitación de la Unión Europea representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y atraer capital a sectores como la generación de energía eólica, la energía fotovoltaica y la electromovilidad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, exhortó al sector empresarial a responder al llamado de la Unión Europea para impulsar proyectos de inversión en la entidad, especialmente en áreas relacionadas con la transición energética, donde el estado mantiene una posición estratégica a nivel nacional.

Al concluir la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, el mandatario estatal destacó que la invitación de la Unión Europea representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y atraer capital a sectores como la generación de energía eólica, la energía fotovoltaica y la electromovilidad.

«Grandes ofrecimientos y grandes oportunidades de inversión en las diferentes áreas de oportunidad empresarial, de las diferentes cámaras de comercio, del desarrollo y oportunidad en los municipios; ayudas para poder tener oportunidades en esta transición energética, donde Tamaulipas es el segundo lugar de generación de energía eléctrica a través de energías renovables», expresó Villarreal Anaya.

El gobernador señaló que Tamaulipas cuenta con condiciones favorables para consolidarse como un destino atractivo para nuevas inversiones vinculadas a las energías limpias, por lo que convocó a los representantes de la iniciativa privada a participar activamente en los proyectos que impulsa la Unión Europea en coordinación con el Gobierno de México.

Asimismo, afirmó que su administración mantiene el compromiso de generar las condiciones necesarias para fortalecer el crecimiento económico y aprovechar el potencial del estado en materia energética, con el propósito de traducir estas inversiones en mayor desarrollo y bienestar para las y los tamaulipecos.