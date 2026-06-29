Mueren todos los miembros de la banda Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela

El Centro Cultural de Arte Moderno dio a conocer el fallecimiento, recordando que fueron parte importante de su historia como difusores de la música independiente

El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para manifestar su adhesión al duelo que afecta al sector musical de Venezuela, tras confirmarse el fallecimiento de los miembros de la agrupación de rock emergente Van Der Dijs. El deceso de los músicos Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista) ocurrió en el contexto de los acontecimientos derivados del sismo registrado en la región.

El texto de la institución recordó que los artistas se presentaron en las instalaciones de la Sala Experimental del complejo hace una semana, espacio donde participaron dentro del ciclo de conciertos denominado El Hades. Esto los convierte en parte importante de su historia.

¿Cuál fue la trayectoria de la agrupación Van Der Dijs en la escena musical?

La banda, fundada en el año 2024, obtuvo un posicionamiento rápido en los circuitos de difusión subterránea del país mediante una propuesta sonora que combinó elementos de los géneros rap-rock y nu-metal. La formación musical, identificada de igual manera por la grafía Vanderdis, consolidó su presencia en el mercado nacional tras su intervención en las actividades del Festival Nuevas Bandas, una plataforma de exposición para el talento joven en el territorio venezolano.

Durante su periodo de actividad, el conjunto realizó la producción y el lanzamiento de temas musicales que registraron difusión entre los seguidores del género, destacando las piezas tituladas «15 Minutos», «VENPAKA» y «¿DÓNDE ESTÁN?». Estos trabajos posicionaron al cuarteto como uno de los proyectos con mayor proyección dentro del movimiento de rock nacional.

¿Qué mensaje emitió la institución cultural ante la pérdida de los artistas?

Las autoridades del Centro Cultural de Arte Moderno transmitieron sus condolencias a los familiares, compañeros y seguidores de los cuatro integrantes de la agrupación, reconociendo el trabajo de difusión artística que los jóvenes desempeñaron en los escenarios de la capital.

La dirección del CCAM señaló que las grabaciones y memorias de las presentaciones de la banda formarán parte del archivo histórico del recinto, sirviendo como testimonio de la propuesta sonora y el trabajo de composición que Manuel, Gabriel, Xander y Abraham desarrollaron durante la existencia del grupo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO