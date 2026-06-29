Nueve ex gobernadores están en la cárcel o en juicio

Han sido encarcelados o siguen su proceso en libertad por delitos como peculado, contra la salud, lavado de dinero, falsificación de documentos entre otros

Staff

Ciudad de México.-Al menos 9 ex gobernadores en México han sido encarcelados o siguen su proceso en libertad por delitos como peculado, contra la salud, lavado de dinero, falsificación de documentos, fraude, tortura y nexos con el crimen organizado.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en 2017, cumplió en abril 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ese mismo mes fue vinculado a proceso por el desvío de 5 millones de pesos, en 2012.

César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, se encuentra en prisión preventiva en el Cefereso del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Está acusado de operar con recursos de procedencia ilícita, al intentar ocultar el origen de 73 millones 925 mil pesos, que desvió en su mandato.

En abril de 2025, Mario Marín, conocido como el góber precioso y quien gobernó Puebla de 2005 a 2011, reingresó al Altiplano luego de que le revocaron la prisión domiciliaria, por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), fue deportado de Estados Unidos tras ser detenido en Italia en 2017. Enfrenta una reposición de procesos por delitos contra la salud, así como 2 juicios por delincuencia organizada y lavado de dinero. También permanece en el Altiplano.

En 2025 condenaron al ex gobernador nayarita Roberto Sandoval (2011-2017) a 7 años de prisión por el delito de falsificación de documentos. Fue capturado en 2021 en Nuevo León y trasladado al Cefereso El Rincón, en Tepic.

El ex gobernador priísta Ney González (2015-2011) es prófugo de la justicia. En noviembre pasado, la Fiscalía General de la República informó que existe una ficha roja de Interpol. Lo acusan del megafraude contra el Fideicomiso Bahía de Banderas. Tiene pendientes otras 2 órdenes de captura.

Roberto Borge, detenido en Panamá y deportado en 2017 por diversos delitos, estuvo encarcelado en Morelos por lavado de dinero y delincuencia organizada. En mayo de este año fue absuelto de este último cargo y un Juez federal le concedió seguir su proceso en prisión domiciliaria con brazalete.

En 2020, Mario Villanueva Madrid, El Chueco, ex gobernador de Quintana Roo, fue sentenciado por delitos contra la salud y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de Chetumal debido a su avanzada edad y por problemas de salud.