Otro temblor este lunes sacude a Venezuela

Es de magnitud 4.6 y se registra 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños en La Guaira

Por. Staff

VENEZUELA.- Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira este lunes por la mañana, poco después de las 7:00 horas locales obligando a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, constataron periodistas de la AFP, casi 5 días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los mil 500 muertos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos el epicentro de temblor de este lunes de magnitud 4.6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños en La Guaira.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas estimó en 4.2 la magnitud de este nuevo temblor, con una profundidad de 2.9 kilómetros y un epicentro localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

«Se sintió bastante»

Se trata del movimiento telúrico más intenso reportado desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7.2 y 7.5 ocurrieron en menos de dos minutos. «Se sintió bastante», dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira. «La diferencia al terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vino que rebotó el piso. Todos lo sentimos», dijo Fernan Hernández, mientras estaba tratando de encontrar a su hermano en las ruinas del edificio de cinco pisos donde vivía en La Guaira.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea dijo en un mensaje de Telegram: «Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional».

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros, pasadas ya las 72 horas críticas para hallar vida. Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas habría unos 50 mil desaparecidos.