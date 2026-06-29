Por años, gasolineras vendieron ‘huachicol’

Red delictiva mezclaba las gasolinas auténticas con productos de origen ilícito y ya adulteradas las vendía como un combustible normal en las estaciones de servicio

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante años a miles de automovilistas les vendieron combustible adulterado en gasolineras de Tamaulipas, sin que se pudieran dar cuenta.

Una sofisticada red delictiva mezclaba las gasolinas auténticas con productos de origen ilícito, y el “huachicol” que resultaba lo comercializaba como un combustible normal en estaciones de servicio.

En entrevista exclusiva con Expreso, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que al evolucionar, el “huachicol” halló nuevas formas de llegar hasta los consumidores, principalmente mediante la adulteración del combustible durante su traslado.

“La adulteración del combustible la hemos detectado principalmente en el sistema de transporte, es decir, en las pipas”, precisó.

Uno de los métodos detectados consistía en que las pipas eran monitoreadas por satélite mientras transportaban gasolina legítima de Pemex.

En el trayecto abandonaban su ruta e ingresaban a terrenos baldíos donde intercambiaban los tanques por otros previamente adulterados.

Ese combustible alterado terminaba en estaciones de servicio y era vendido a los consumidores a precios oficiales.

“Logré ver algunos videos donde las pipas salían a terrenos baldíos, cambiaban el tanque y distribuían combustible adulterado. De una pipa lograban hacer 4 mezclándole alcoholes, etanol, metanol, naftas o residuos de la industria petrolera”, relató.

Descubierto el “huachicoleo”, el Gobierno Federal y del Estado coordinaron operativos y entre agosto y octubre de 2025 clausuraron 22 estaciones de servicio, por vender combustibles de mala calidad, falta de trazabilidad y no poder demostrar su procedencia legal.

Pero el fraude a los automovilistas y probable daño a sus vehículos ya estaba hecho.

Tamaulipas cuenta a hoy con 621 gasolineras.

Difícil que el cliente lo detectara

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas subrayó que la adulteración no siempre era perceptible para los automovilistas.

Las mezclas podían elaborarse usando gasolina legal de Pemex combinada con condensados provenientes de campos de gas natural, además de naftas pesadas, alcoholes y otros productos petrolíferos.

A simple viste las gasolinas conservaban su apariencia normal. Los consumidores únicamente detectaban el problema cuando comenzaban las fallas mecánicas en sus vehículos.

“Puede ser un producto completamente legal de Pemex aditivado con condensado o con cualquier otra cosa y venderlo como si fuera gasolina”, hizo énfasis Walter Julián Ángel Jiménez

A dulterados, 4 de cada 10 litros

El funcionario aseguró que el país alcanzó un escenario crítico, más del 40 por ciento de la gasolina comercializada era “huachicol”: 4 de cada 10 litros inservibles y peligrosos.

Las expansión de este mercado de gasolinas adulteradas ocurrió después de que las autoridades redujeron significativamente el robo directo en los ductos de Pemex.

“La ordeña de ductos disminuyó mucho y comenzó a tener mayor presencia otro tipo de mecanismos para obtener combustibles, entre ellos el ‘huachicol’ fiscal y las formulaciones ilegales”, dijo Ángel Jiménez.

El “huachicol” ya no sólo era perforar ductos o conectarse a ellos y extraer combustible.

Mejor cierran

Para volver a operar las 22 gasolineras clausuradas, sus propietarios deben cubrir multas que superan los 44 millones de pesos, además de solventar todas las irregularidades detectadas.

“La gran mayoría opta por ya dejarlas cerradas, porque son multas muy altas”, afirmó.

El funcionario aseguró que con las nuevas reglas de trazabilidad implementadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, ahora todas las pipas deben estar plenamente identificadas, especificar qué combustible transportan, de dónde proviene y cuál será su destino.

“Los mecanismos de trazabilidad han resultado exitosos y actualmente en Tamaulipas es muy complicado encontrar gasolina adulterada”, aseguró.

Sin embargo aclaró que el problema no ha desaparecido por completo.