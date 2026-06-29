Prepara Conagua proyecto en El Camalote para proteger peces y facilitar paso de embarcaciones

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el proyecto, denominado "Paso de Peces y Lanchas", se encuentra en fase de planeación, por lo que aún no existe un monto de inversión definido

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarrolla un proyecto para construir una estructura en el paso de El Camalote que permita el tránsito de embarcaciones y peces sin necesidad de operar las compuertas, con el objetivo de prevenir la mortandad de especies acuáticas y mejorar el manejo hidráulico del sistema lagunario.

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el proyecto, denominado «Paso de Peces y Lanchas», se encuentra en fase de planeación, por lo que aún no existe un monto de inversión definido.

Explicó que primero será necesario elaborar el proyecto ejecutivo para posteriormente gestionar los recursos destinados a la obra.

«La Comisión Nacional del Agua trabaja en el proyecto «Paso de Peces y Lanchas», una estructura que permitirá el paso de embarcaciones y de las especies acuáticas sin necesidad de mover las compuertas, evitando así la mortandad de peces»

Quiroga Álvarez dijo que la infraestructura se edificará en el paso conocido como El Camalote y aseguró que, una vez concluido el proyecto ejecutivo, el Gobierno Federal destinará los recursos necesarios para su construcción.

Expresó que aunque actualmente no existe una situación de emergencia, las autoridades buscan establecer una solución permanente para el manejo del sistema.

El secretario indicó que el sistema lagunario registra actualmente una cota de 1.30 metros, un nivel que calificó como inédito, lo que ha obligado a desfogar alrededor de 100 metros cúbicos por segundo hacia el río Pánuco debido a la falta de capacidad de almacenamiento.

«Cuando el sistema descienda a una cota de 1.20 metros, se tomarán las decisiones para comenzar a almacenar alrededor de 800 millones de metros cúbicos de agua y garantizar el abasto para la región», concluyó.