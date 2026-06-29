Rechaza gobierno de Tamaulipas publicación del New York Times

Rechaza gobierno de Tamaulipas publicación del New York Times.

Por. Perla Reséndez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación, derivados de un reportaje publicado por The New York Times el pasado 27 de junio de 2026, en el que se hace referencia al gobernador Américo Villarreal Anaya.

A través de un posicionamiento oficial, la administración estatal aseguró que no existe acusación, procedimiento o notificación formal por parte de alguna autoridad mexicana o estadounidense que sustente las versiones difundidas.

El documento señala que el propio reportaje del diario estadounidense atribuye la información a fuentes anónimas que, según la publicación, no estaban autorizadas para hablar públicamente, por lo que sostuvo que las afirmaciones carecen de elementos probatorios.

Asimismo, el Gobierno estatal acusó que diversos medios realizaron interpretaciones propias del contenido original del reportaje, presentando como hechos confirmados señalamientos que, aseguró, no aparecen expresamente en la publicación del periódico.

La administración estatal sostuvo que el reportaje no identifica al mandatario tamaulipeco como informante ni acredita alguna conducta ilegal en su contra, por lo que calificó como falsas tanto las acusaciones iniciales como las interpretaciones posteriores realizadas por algunos medios de comunicación.

En el comunicado, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto a la libertad de prensa y afirmó que el mandatario estatal manifestó su interés en que prevalezca la verdad, al considerar que están en juego su nombre, su honra “y la confianza de las familias tamaulipecas”, por lo que adelantó que defenderá su reputación y la de su gobierno por las vías legales correspondientes.