Tiroteo en Fan Fest del Mundial, deja una persona sin vida y un herido; ocurrió en California

SAN JOSÉ, CALIFORNIA.- Una persona perdió la vida y otra permanece hospitalizada tras un ataque armado registrado la tarde del domingo en San José, California, dentro de una zona que funcionaba como Fan Fest en el Mundial 2026. Aunque el lugar suele recibir a cientos de personas para seguir los partidos del torneo, las autoridades aclararon que en el momento de la agresión no se estaba transmitiendo ningún encuentro, ya que la actividad deportiva del día había concluido horas antes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San José, los agentes acudieron a la zona luego de recibir reportes de disparos en San Pedro Square, uno de los espacios que han estado operando como Fan Fest durante esta Copa del Mundo. Al llegar, localizaron a dos personas con heridas de bala. Los paramédicos confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades informaron que el perímetro fue asegurado de inmediato para permitir las investigaciones correspondientes. Además de iniciar la investigación por homicidio, se ordenó el cierre temporal de varias calles cercanas mientras peritos y agentes recababan evidencia. Hasta el momento, la policía no ha revelado la identidad de las víctimas ni ha informado si existe alguna persona detenida relacionada con el ataque.

San Pedro Square se convirtió en las últimas semanas en uno de los principales Fan Fest para seguir los partidos del Mundial 2026 en el Área de la Bahía de San Francisco. En este espacio se instalaron pantallas gigantes y diversos establecimientos organizaron eventos especiales para recibir a miles de aficionados que acudían a disfrutar del ambiente futbolero durante la competencia.

Autoridades investigan

Autoridades indagan qué sucedió | Archivo

Después del tiroteo, la mayoría de los comercios ubicados alrededor de San Pedro Square suspendieron actividades como medida preventiva. La presencia policiaca se mantuvo durante varias horas mientras los especialistas realizaban el procesamiento del lugar y entrevistaban a posibles testigos para reconstruir lo sucedido.

Una persona, entrevistada por medios locales, relató que alcanzó a ver a una de las víctimas aún consciente tras el ataque. Según su testimonio, la persona se quejaba de dolor y presentaba abundante sangre en el cuello y la parte superior de la espalda, mientras los oficiales conversaban con guardias privados y otras personas que presenciaron los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables. Hasta ahora no existe información oficial que vincule el incidente con las actividades del Mundial, no obstante, se espera más información en las próximas horas, conforme las investigaciones avancen.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO