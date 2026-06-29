Un último adiós que salva vidas; cremación de mascotas apoyará rescate animal en Victoria

El proyecto ofrece cremación individual, entrega de las cenizas en una urna y acompañamiento durante el proceso de despedida

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La despedida de una mascota podrá convertirse también en una oportunidad para ayudar a otros animales en situación de abandono. La asociación Vive Mujer, en coordinación con la Veterinaria 3R’s, puso en marcha un servicio de cremación para perros y gatos que, además de brindar un cierre digno a las familias, destinará parte de sus ingresos al rescate y cuidado de ejemplares vulnerables en Ciudad Victoria.

El proyecto ofrece cremación individual, entrega de las cenizas en una urna y acompañamiento durante el proceso de despedida, con el propósito de brindar un servicio respetuoso para quienes enfrentan la pérdida de un compañero de vida.

Sin embargo, el principal objetivo de la iniciativa es generar recursos para mantener las labores de protección animal que realiza la Granja Infantil Vive Mujer, donde actualmente se atiende a perros y gatos rescatados del abandono o del maltrato.

Los recursos recaudados permitirán cubrir gastos de alimento, medicamentos, consultas veterinarias, tratamientos y otros cuidados indispensables para los animales que permanecen bajo resguardo de la asociación, contribuyendo a garantizar su bienestar mientras encuentran un nuevo hogar.

Los impulsores del proyecto señalaron que buscan demostrar que incluso en un momento de dolor es posible generar un impacto positivo, ya que cada servicio contratado representa un apoyo directo para continuar con las acciones de rescate y atención de más animales que lo necesitan.

Las personas interesadas en obtener información sobre el servicio pueden comunicarse al 834 309 4492 o acudir a las instalaciones ubicadas en el Fraccionamiento Fuego Nuevo, en la calle Roble, esquina con Águila, en Ciudad Victoria.