Unión Europea busca impulsar inversiones en energía, agua y transporte en Tamaulipas

El ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Stefan Agne, destacó que los países miembros e instituciones del bloque europeo respaldan la implementación del Plan México tanto a nivel nacional como local

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Unión Europea llamó a fortalecer la cooperación con Tamaulipas para atraer inversiones en sectores estratégicos como energía, transporte público, agua y saneamiento, salud, finanzas verdes y modernización de las finanzas públicas, durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario, celebrados en la Expo Tampico.

El ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Stefan Agne, destacó que los países miembros e instituciones del bloque europeo respaldan la implementación del Plan México tanto a nivel nacional como local, con el objetivo de impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible y la inversión.

El diplomático explicó que una de las prioridades es la Agenda Global de Inversiones para atraer capital europeo al país.

«Queremos movilizar empresas europeas y mexicanas, queremos movilizar inversiones europeas aquí en México en diferentes sectores. El primer sector es la transición energética; hemos logrado movilizar inversiones de empresas europeas, sobre todo en la generación eléctrica de energías renovables. El segundo sector es el transporte público con enfoque en el sector ferroviario; tercero estamos apoyando el tema de economía circular en estrecha colaboración con la SEMARNAT, y cuarto, agua y saneamiento, un tema prioritario para la Nación y muchos estados»

Stefan Agne reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de las autoridades estatales en la implementación de la Agenda 2030.

«El liderazgo que ha mostrado el gobernador a nivel estatal, la secretaria Ninfa y los otros secretarios, así como los presidentes municipales, ha sido ejemplar para realizar un estudio, un trabajo y un diagnóstico que integran toda la Agenda 2030», afirmó.

Asimismo, señaló que la Unión Europea también colabora en proyectos relacionados con derechos humanos y programas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Finalmente, agradeció la invitación al encuentro y reiteró el reconocimiento al trabajo realizado por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Economía encabezada por Ninfa Cantú Deándar, para fortalecer la agenda de desarrollo sostenible en la entidad.