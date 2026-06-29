Vallarta arroja billetes a Ciro Gómez Leyva y lo llama «necio» y «fanático»

La conversación terminó abruptamente cuando Vallarta arrojó billetes al conductor, lo llamó "necio" y "fanático", y abandonó el estudio sin permitir que concluyera el diálogo

STAFF

Ciudad de México.-Israel Vallarta protagonizó un tenso enfrentamiento con el periodista Ciro Gómez Leyva durante una entrevista en el programa Por la Mañana, de Radio Fórmula, a la que acudió esta mañana tras solicitar su derecho de réplica luego de haber obtenido una sentencia absolutoria.

La conversación terminó abruptamente cuando Vallarta arrojó billetes al conductor, lo llamó «necio» y «fanático», y abandonó el estudio sin permitir que concluyera el diálogo.

Al iniciar la entrevista, Vallarta sostuvo que fue inocente durante los más de 20 años que permaneció privado de la libertad y afirmó que así debe ser reconocido tanto por las autoridades judiciales como por la sociedad. En respuesta, Gómez Leyva explicó que, desde su perspectiva periodística, existen elementos e información que continúan apuntando a la presunta responsabilidad de Vallarta en delitos de secuestro, aclarando que no hablaba como juez ni como Ministerio Público.

El intercambio fue elevando el tono conforme Vallarta exigía al periodista que presentara pruebas legales sobre los señalamientos en su contra. «Yo no tengo que demostrarle mi inocencia a usted», reclamó, mientras Gómez Leyva insistía en que la verdad judicial no necesariamente coincide con la verdad histórica.

Vallarta decidió levantarse de la mesa, dio por terminada la entrevista y advirtió que el siguiente encuentro entre ambos sería en los tribunales.

Tras la salida de Vallarta, ingresó al estudio su esposa, Mary Sainz, quien también confrontó al conductor y lo acusó de comportarse como «un juez con micrófono y cámara». Adelantó que analizarían posibles acciones legales y realizó comentarios relacionados con el contexto político actual y la llamada Cuarta Transformación.

Una vez concluido el episodio Gómez Leyva retomó la transmisión para exponer una serie de documentos y diapositivas sobre la causa penal que derivó en la absolución de Vallarta.

El periodista enumeró los argumentos considerados por la jueza, entre ellos el montaje televisivo del operativo de 2005, la invalidez de diversos testimonios y la nulidad de parte de las pruebas, aunque también señaló que otros elementos, como declaraciones iniciales de víctimas y audios atribuidos al acusado, quedaron fuera del análisis judicial.

Cuestionó la resolución emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés.

La confrontación revive uno de los casos judiciales más controvertidos de las últimas décadas en México. El expediente de Israel Vallarta se originó tras el operativo televisado de 2005, posteriormente señalado como un montaje, lo que derivó en múltiples cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y culminó con su absolución, decisión que continúa generando un intenso debate entre autoridades, víctimas, medios de comunicación y especialistas en materia de justicia.