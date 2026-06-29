Van sobre usuarios con tomas ilegales de agua en Soto la Marina

El Gobierno revisará la cuenca del río Soto la Marina y anticipa un escenario complicado, 3 de cada 4 usuarios en inspecciones previas no tenían permiso para extraer agua.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La revisión que el Gobierno de Tamaulipas realizada en la cuenca del río Soto la Marina podría destapar un escenario complicado en el aprovechamiento del agua, al considerar que existen altas probabilidades de encontrar un número importante de tomas y extracciones que operan fuera de la ley.

Así lo anticipó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien señaló que las inspecciones abarcarán los ocho municipios de la zona centro por donde cruza este sistema hidrológico y tendrán como propósito verificar qué usuarios cuentan con concesión y cuáles podrían estar extrayendo agua de manera ilegal.

“Seguramente vamos a encontrar una situación complicada también, no tengo la menor duda de que así será”, advirtió el funcionario.

Explicó que la expectativa se basa en los resultados obtenidos anteriormente en la cuenca del río Guayalejo, donde únicamente uno de cada cuatro usuarios disponía de un título de concesión, mientras que el resto realizaba aprovechamientos sin autorización.

Los resultados de las inspecciones serán entregados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia encargada de aplicar las sanciones correspondientes y regularizar los aprovechamientos detectados.

Quiroga Álvarez indicó que la Ley de Aguas Nacionales contempla diversas sanciones para quienes extraigan agua de manera irregular, las cuales pueden ir desde multas de cientos de miles de pesos hasta otras medidas administrativas, dependiendo de la gravedad del caso y si existe reincidencia.

Así también, recordó además que el año pasado el Gobierno del Estado realizó un operativo similar cuyos resultados fueron enviados a la Conagua.

“Sí fueron resultados graves”, sostuvo.

La cuenca del río Soto la Marina nace de la unión de los ríos Purificación y Corona, abarca más de 21 mil kilómetros cuadrados (87 por ciento en territorio tamaulipeco) y atraviesa parcial o totalmente municipios como Ciudad Victoria, Güémez, Casas, Padilla, San Carlos, Jiménez, Aldama y Soto la Marina.

Con estas inspecciones, las autoridades buscarán conocer el estado real del aprovechamiento del recurso hídrico en una de las cuencas más importantes de Tamaulipas.