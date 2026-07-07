Casi 20 millones de mexicanos sufren el ciberacoso

Una de cada 5 mujeres padece ese hostigamiento en 2025, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Staff

Ciudad de México.-En México 19.4 millones de personas vivió alguna situación de acoso cibernético durante el 2025, principalmente, mediante identidades falsas, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, que proporciona información de la prevalencia de ciberacoso en los 12 meses previos a su captación y caracteriza las situaciones declaradas, el Inegi detalló que de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más en el país, 20.4 por ciento vivió alguna situación de ciberacoso, ligeramente por debajo del 21 por ciento de la población usuaria que se reportó en 2024.

De acuerdo con el Instituto, el 21.5 por ciento de las mujeres y 19.2 por ciento de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso el año pasado; mientras que en 2024 el porcentaje fue de 22.2 y 19.6 por ciento, respectivamente.

El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas. Durante los últimos 12 meses, cuatro de cada 10 de las mujeres y 37.8 por ciento de los hombres víctimas de ciberacoso experimentaron contacto mediante identidades falsas. Asimismo, 30.8 por ciento de las mujeres víctimas de ciberacoso recibió mensajes ofensivos y 25.2 por ciento, insinuaciones o propuestas sexuales. Para los hombres, estos porcentajes fueron 35 y 10.7, respectivamente.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango con 24.5 por ciento; Jalisco con 24.4 por ciento y Ciudad de México y Oaxaca con 23.8 por ciento en ambos casos.

En 2025, 28 por ciento de las mujeres y 23.5 por ciento de los hombres de entre 20 y 29 años que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses. Los de 50 a 59 años repuntó de 14.6 a 15.6 por ciento y los de 60 años y más de 12.1 y 14.4 por ciento de 2024 a 2025.