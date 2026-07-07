Cinco agentes de la Guardia Nacional secuestraban en aeropuerto de Ciudad Juárez

Son detenidos por ese delito y el de extorsión, y comparecerán ante la justicia este martes y miércoles

Staff

Chihuahua, Chih. Cinco agentes de la Guardia Nacional asignados al Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, fueron detenidos por los delitos de secuestro y extorsión, y comparecerán en audiencia inicial de vinculación o no a proceso penal, este martes y miércoles.

Los detenidos son: Fernando, de 34 años; Horacio, 24; Alfredo, de 31; y el sargento primero Jesús Gerardo, de 43, y Jonathan de Jesús.

Los elementos de la Guardia Nacional retuvieron a 2 pasajeros procedentes de la Ciudad de México, a quienes exigieron cantidades de dinero de 15 mil y 3 mil pesos a cambio de dejarlos salir del aeropuerto, en diferentes hechos ocurridos el 2 y 3 de julio.

Según las causas penales 439/2026 y 443/2026, además de la carpeta de investigación 1407/26, abiertas por la Fiscalía General de la República, el 2 de julio pasado 4 agentes nacionales retuvieron a un pasajero más de 20 minutos, le quitaron su teléfono celular y llamaron a sus familiares, exigieron un pago de 15 mil pesos, dinero que fue transferido a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los agentes.

El 3 de julio otro agente de la Guardia Nacional, Jonathan de Jesús fue detectado por el administrador del aeropuerto cuando pedían 3 mil pesos a una persona procedente de Tapachula, Chiapas, a cambio de permitirle abordar un taxi y retirarse del aeropuerto.

Un Juez federal definirá la vinculación o no a proceso penal de Fernando, Horacio, Alfredo, Jesús Gerardo, este 8 de julio, mientras que Jonathan de Jesús comparecerá en la audiencia de vinculación hoy martes 7 de julio.