Abaten al “Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que además fue desarticulada una célula delictiva de ese grupo

Por Staff

Ciudad de México.-Cristian Guadalupe, el “Texas” y jefe de plaza de «Los Chapitos», fue abatido por fuerzas de seguridad este miércoles en Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que además elementos de seguridad estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”.

El funcionario federal informó que durante la operación en los condominios Paralela Parque Residencial, ubicado en el sector Infonavit Humaya, de Culiacán, personal militar fue agredido y, al repeler el ataque, fue abatido el “Texas”.

Este sujeto era identificado como jefe de plaza en Culiacán y un narcotraficante relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

También fueron detenidos 4 hombres y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

El operativo se derivó de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas en el inmueble.

Las autoridades aseguraron un arsenal conformado por una ametralladora calibre 5.56×45 milímetros, 7 fusiles de asalto, 42 cargadores, 4 cintas eslabonadas, 3 mil 461 cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos 91 de calibre .50.

En el sitio también fueron decomisadas 2 granadas de fragmentación, 4chalecos tácticos, seis placas balísticas, alrededor de 100 dosis de presunta cocaína y dos vehículos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación.