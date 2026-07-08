Condena PAN “persecución” a YAC, ex secretaria de Bienestar Social

En un comunicado el partido en Tamaulipas pide un proceso justo, imparcial y apegado a derecho para la ex funcionaria acusada del desvío de casi mil millones de pesos

Staff

El Partido de Acción Nacional (PAN) de Tamaulipas manifestó su “total respaldo” a la exsecretaria de Bienestar Social, a quien las autoridades identifican como YAC, ante el proceso judicial que enfrenta bajo cargo del presunto desvío de casi mil millones de pesos cuando desempeñó el cargo, en la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En un comunicado que el Comité Directivo Estatal publicó al mediodía de este miércoles en su cuenta de Facebook, el instituto político “condena enérgicamente lo que consideramos una clara estrategia de persecución política orquestada desde el poder”.

YAC “es una mujer trabajadora, honesta y de trayectoria intachable. Diputada federal, diputada local y servidora pública comprometida con Tamaulipas”, agrega el documento.

El PAN argumentó que “lo que estamos viendo no es justicia, es represión política”.

Y expuso que el fiscal Anticorrupción Andrés García Repper Favila que la acusa “tiene un conflicto de interés documentado, era representante oficial de Morena (partido Movimiento de Regeneración Nacional) ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y la denunció personalmente siendo militante activo del partido”.

Agregó que además los delitos que se le imputan a YAC no corresponden a las facultades que tenía en su cargo.

“Y los montos que han circulado en medios incluyen “periodos en que ella ni siquiera ocupaba el puesto”.

El PAN comenta que “no es casualidad que este proceso se active precisamente cuando (YAC) se perfila como la figura opositora más importante de Nuevo Laredo de cara a (las elecciones de) 2027”.

El organismo político “exige un proceso justo, imparcial y apegado a derecho. Exigimos que se respeten sus garantías y los principios del debido proceso. Y hacemos un llamado a la ciudadanía de Nuevo Laredo y Tamaulipas a no dejarse engañar por una narrativa construida desde las instituciones del gobierno en turno”.

YAC “no está sola. El PAN está con ella”, concluye el comunicado.

La exsecretaria de Bienestar Social reiteró que “esto es persecución política. Cuando no pueden ganarte por la buena, inventan procesos”.

Panistas como Félix “Moyo” García, regidor en Nuevo Laredo se sumaron a la postura del blanquiazul estatal.

“Expreso mi total solidaridad con mi amiga y compañera. En los momentos de mayor reto, la unidad, el respeto y la convicción son los valores que nos fortalecen.

“Cuentas con mi respaldo y reconocimiento”, dijo.