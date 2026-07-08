Corriente atrapa a excursionistas en gruta; muere uno, 3 están desaparecidos

Siete se internan desde el martes, 3 son rescatados con vida y hasta ayer continuaba la búsqueda de los que faltan

Staff

Puebla.-Siete excursionistas ingresaron a las Grutas de Chichicazapan y una crecida de la corriente los atrapó, uno murió, 3 fueron rescatados vivos y otros 3 seguían desaparecidos hasta este miércoles.

Las autoridades informaron que el grupo se internó el martes en los recintos subterráneos de Cuetzálan, Puebla, pero no salió a tiempo y forma, por lo que se declaró una alertada.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuetzalán y Chignautla, con ayuda de rescatistas y voluntarios comenzaron la búsqueda de los 7 excursionistas.

Uno de los paseantes fue sacado sin signos vitales, 3 más con vida y trasladados a un hospital.

La Coordinación de Protección Civil del Estado informó que continúan los trabajos para encontrar a los 3 restantes.

Se informó que la tragedia pudo originarse por la subida del río subterráneo y un posible derrumbe interno.

Aún no se ha especificado si los atrapados, al parecer de la misma familia, iban acompañados de algún especialista.

Estas grutas son famosas por su belleza natural y la afluente del río, pero también por presentar ramificaciones peligrosas donde solo espeleólogos expertos tienen autorizado ingresar.