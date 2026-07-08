Cuotas no deben frenar inscripciones

La Secretaría de Educación de Tamaulipas revisa caso en Matamoros y advierte que ninguna escuela puede aplicar condicionantes

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) advirtió que ninguna escuela puede condicionar la inscripción, permanencia o participación de estudiantes al pago de cuotas voluntarias, al recordar que la educación pública es un derecho.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, lanzó el llamado previo al periodo de inscripciones y pidió a directivos, docentes y asociaciones de padres respetar el carácter voluntario de las aportaciones.

“La educación no es una mercancía, la educación es un derecho para todos; la aportación es voluntaria”, expresó el funcionario estatal.

La dependencia ya revisa una denuncia presentada por un padre de familia en una escuela primaria de Matamoros, quien acusó que una menor fue excluida por no haber cubierto un pago solicitado por el plantel.

Valdez García señaló que existen versiones encontradas, pues mientras el padre sostiene que hubo exclusión, el director asegura que no se impidió la participación de la estudiante.

Esta semana serán citados el director y el supervisor escolar para esclarecer los hechos y determinar si hubo una vulneración al derecho de la alumna.

El secretario advirtió que si se comprueba una irregularidad, se apercibirá a las autoridades involucradas y se garantizará que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso pleno a la educación, sin barreras económicas.