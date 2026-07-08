Después de jugar el Mundial Gil Mora se gradúa de la prepa

La joya del futbol mexicano no solo destaca en la cancha: sobresale en matemáticas y es considerado uno de los mejores promedios de su generación

Staff

Tijuana.-Gilberto Mora se graduó de la preparatoria, después de jugar la Copa del Mundo 2026.

El futbolista de 17 años fue una de las figuras de la Selección Mexicana y ahora se prepara para ir a la universidad, al mismo tiempo que busca una oportunidad en Europa.

Gilberto Mora es estudiante del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, Baja California, y recientemente tuvo su ceremonia de graduación. Era estudiante del grupo 601 y fue anunciado entre los graduados de la preparatoria.

“Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores”, pidió el maestro de ceremonias, previo al último pase de lista de sus alumnos de preparatoria, en un video que el propio colegio subió a sus redes sociales.

Durante la Copa del Mundo 2026 el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank mostró el apoyo hacia su estudiante, Gilberto Mora, en sus redes sociales, debido a que el adolescente era uno de los jugadores más brillantes del equipo del entrenador Javier Aguirre.

El joven es considerado uno de los mejores promedios de su generación, destacando en materias como las matemáticas. Mora estudia inglés, para estar listo en una posible transferencia a un país en el que se hable ese idioma.

Tiene opciones para dejar al balompié mexicano, de equipos de la Premier League y el balompié de España, aunque el futbolista no puede marcharse del futbol mexicano hasta que cumpla los 18 años, por lo que se espera que su transferencia se concrete en el mercado de invierno próximo.

El futbolista se encuentra de vacaciones, antes de integrarse a la disciplina de los Xolos de Tijuana, equipo que es dirigido por Sebastián “Loco” Abreu, un jugador que destacó por militar en un gran número de equipos por Europa y en todos demostrar su valía como goleador. Ahora es el técnico de Gilberto Mora y una de sus principales guías.

Mora tiene la intención de estudiar en la universidad, al mismo tiempo que piensa en ir a jugar a Europa.